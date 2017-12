/ Rafael Arévalo Pasión X El Deporte.- En un encuentro jugado en el estadio Universitario de Caracas, los Leones recibieron la visita de su rival Navegantes del Magallanes, serie particular que terminó 8-1 por parte de los dirigidos del estratega Omar Malavé.En un partido muy intenso que tuvo acción de principio a fin, La nave turca picó adelante en mismo primer inning cuando Jesús "Cacao" Valdez dio un largo estacazo para abrir el marcador, ya en el segundo tramo el " Poeta" Andrés Eloy Blanco también la mando al otro lado de la barda.Pero en el cierre de ese mismo episodio los capitalinos , reaccionaron rápidamente con tres carreras, poniéndose por delante en la pizarra. Y en el cierre del tercer inning los melenudos hicieron una más para ampliar el marcador a cuatro anotaciones.Ya en la parte alta del quinto Rayder Ascanio la sacó del parque, para que nuevamente el juego se pusiera a una carrera de diferencia. En el cierre del séptimo de la suerte el jardinero central Alexander Palma dio un doble para poner el cotejo de nuevo por dos de diferencia.Con el juego cinco a tres a favor de los melenudos, abriendo la 8va entrada un lanzamiento muy descontrolado por parte del relevista José Ascanio permitió que entrara un rayita más para los eléctricos poniendo el encuentro nuevamente a una carrera.En el 9no con hombre en primera y segunda el careta Jesús Sucre dio un tablazo para poner arriba al conjunto del Magallanes seis carreras a cinco. Y en el cierre de ese mismo episodio Jesús Aguilar se la sacó al primer lanzamiento al cubano Hassan Pena, poniendo el empate en el marcador y colocando drama el juego de pelota.En el decimo episodio los visitantes se fueron arriba, pero los dirigidos por Mike Rojas no se quedaron atrás y el jovencito Leobaldo Piña le dijo chao a la pelota.En la parte baja del undécimo tramo un batazo descomunal por parte de Jesús Guzmán, cerca del poste que divide entre foul y faire los umpires decretaron luego de revisar que no fue cuadrangular y las acciones seguían.Ya en el inning numero doce con un hombre en base Henry el "Pollito" Rodríguez se vistió de héroe dando un batazo al jardín derecho que pegó contra la barda anotando el jugador que estaba en base, dando así el box score final ocho carreras a siete.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi