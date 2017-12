/ El 2017 fue un año polémico para el actor mexicano Eduardo Yáñez , luego de haber golpeado a un periodista de Univisión y también por presentar algunos malos episodios por culpa del alcohol.Si pensábamos que el actor había recapacitado y no se metería en más problemas, pues este 2018, todo le comenzará con el pie izquierdo, ya que el galán latino suma nuevos problemas a su expediente.El protagonista de “Destilando amor”, está enfrentando una contrademanda por despido injustificado, daños y perjuicios y malos tratos. La denuncia se lleva a cabo por los esposos Alejandro Guillén y Montserrat Casas, quienes eran los encargados de los cuidados de la madre del actor, María Eugenia Yáñez.El contrademandante alegó que el actor mexicano los despidió y además los demandó por supuestamente maltratar a su madre, pero aún su tren de abogados no ha llevado las supuestas pruebas que tiene contra Alejandro y Monserrat.Eduardo Yañez y su madre "No hemos podido contactar a Eduardo Yáñez, pasamos la Navidad bien amolados porque se han generado muchos gastos por los abogados que llevan nuestro caso. Estamos esperando que sus abogados terminen de desahogar pruebas para entonces, nosotros contra demandarlo. Después de comprobar nuestra inocencia, nos tendrá que pagar una buena 'lana' por daños y perjuicios" , destacó Alejandro Guillén.Actualmente el señor Guillén está trabajando como chofer, mientras que su esposa consiguió un trabajo en una empresa cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Se estima que asistan a los juzgados mexicanos en el mes de enero para solventar la situación.Mientras tanto, la madre de Eduardo Yáñez se encuentra en un centro de salud para ancianos en México.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi