A través de un voto resolutivo, un grupo de trabajadores en salud del sistema público edil de Montero, en Santa Cruz, demandó diálogo a sus dirigentes para solucionar el conflicto médico, respaldó el cuestionado artículo 205 del Código del Sistema Penal y aseguró que no acatan el prolongado paro que con este jueves cumple 36 días.?Pedimos dos cosas, que depongan actitudes el Colegio Médico y los sectores movilizados y puedan sentarse a la mesa de diálogo con el Gobierno restableciendo la atención médica en los hospitales?, señaló a La Razón Digital el secretario municipal de Salud de esa localidad, Jhonatan Marquina.?El segundo punto es que manifestamos nuestro total apoyo al 205 porque consideramos que es un mejora a lo que es el actual Código Penal que es uno de los más fuertes de la región?, añadió.El galeno explicó que más de 30 médicos, además de bioquímicos, enfermeras y personal administrativo que suman unas 450 personas, respaldan la postura frente al conflicto médico que ahora, además de La Paz, centra sus medidas de presión en la carretera Santa Cruz ? Beni.Médicos vuelven a bloquear la ruta Santa Cruz-Beni A la altura del puente Pailas, a 43 kilómetros de la capital cruceña, los galenos instalaron un punto de bloqueo en demanda de la abrogación del artículo 205 del nuevo Código Penal que sanciona la mala práctica profesional.La medida de presión ya fue intervenida por la Policía, pero persiste. Hay anuncios de refuerzos en ambos bandos.El voto resolutivo de un grupo de médicos de Montero. Foto: Redes sociales. En Montero, pese al pronunciamiento, hay también bloqueos pero de los médicos de clínicas privadas, admitió Marquina.?Los que trabajamos en la parte pública no tenemos temor, es en la parte privada que ponen como pretexto que se elimine ese decreto (3385 que fija la fiscalización del sector) y el 205.Creemos que eso no es el fondo y eso se debe consensuar y si no están de acuerdo que expliquen qué es lo que propone?, señaló.Martínez reitera al Colegio Médico de Bolivia voluntad de diálogo del Gobierno Aseguró que durante el conflicto los servicios de salud ediles, que son administrados por el gobierno del alcalde Mario Baptista del Movimiento Al Socialismo (MAS), cubren la demanda de pacientes del Norte Integrado cruceño, de los afiliados de la Caja Nacional de Salud (CNS), la Caja Cordes, e, inclusive, de Santa Cruz.?Por acción de solidaridad estamos atendiéndolos, pero un mes ya es demasiado, estamos sobresaturándonos de pacientes.La Asamblea Legislativa debería socializar más, la desinformación es el motivo de la movilización?, sostuvo.(28/12/2017)

