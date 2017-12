''Cuando Herodes vio que los sabios lo habi?an engan?ado, se enojo? mucho y, calculando el tiempo indicado por los sabios, mando? matar a todos los nin?os menores de dos an?os que vivi?an en Bele?n y en sus alrededores.Se cumplio? asi? lo dicho por el profeta Jeremi?as: Se oye una voz en Ramá: gran llanto y gemido: es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no existen" San Mateo 2:16-18. Asi? narra la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capi?tulo 2, versi?culos del 16 al 18, la Matanza de los Santos Inocentes, hecho terrible que conmemoramos cada 28 de diciembre segu?n la tradicio?n cristiana. Ma?s de dos mil an?os nos separan de aquel dantesco di?a pero au?n "Herodes" sigue masacrando a nuestros "Santos Inocentes" de hoy en di?a convertido en desidia, abandono, poli?ticas erradas, deficiencia alimentaria, de salud, de medicamentos. Miles de nuestros nin?os sufren a diario a causa de la desnutricio?n, la falta de medicamentos, la poca salubridad en la que viven y muchos de ellos sucumben y mueren por hambre y por la desidia de unos pocos que teniendo co?mo solucionar los problemas, prefieren hacerse los ciegos y no hacer nada. La agrupación venezolana Vocal Song ha decidido escoger esta fecha para lanzar un grito de alerta, para pedir que volvamos nuestros ojos al ma?s necesitado, para que no abandonemos a los que ma?s sufren, a los ma?s indefensos, a los que siempre llevan la peor parte, nuestro nin?os. Es por ello que quieren compartir su ma?s reciente tema titulado "De?jennos Vivir", un himno por todos esos nin?os que padecen por enfermedad, por abandono, por caresti?a, para que podamos abrir nuestros corazones y darles una mano amiga y fraterna, paternal, y poder darles el calor de hogar que tanto necesitan y la ayuda para su bienestar y felicidad, para su formacio?n como hombres nuevos del man?ana que necesitara?n de sus fuerzas para crear el mundo nuevo que tanto clama la humanidad de hoy en di?a. Vocal Song ha creado tambie?n la fundacio?n "De?jennos Vivir" que estara? dedicada a ayudar a todos estos nin?os que se encuentren en situacio?n precaria, ya sea por salud, abandono, maltrato, pobreza, y procurara? el bienestar de muchos de estos nin?os a trave?s de diversas campan?as que fomentara?n incluso su formacio?n acade?mica y musical. Este 28 de diciembre se estrena tambie?n el video oficial "De?jennos Vivir" que a trave?s del canal de YouTube de Vocal Song y se monetizara? por cada vista que tenga lo cual sera? una forma de colaboracio?n del pu?blico en general ya que todos esos fondos irán a apoyar todas las actividades de la fundacio?n en pro de los nin?os necesitados. Links: www.instagram.com/vocalsongmusic www.instagram.com/dejennosvivir www.solidaridadlatina.com/en/projects/dejennos-vivir/ www.vocalsong.comMediaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi