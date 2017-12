© Victor Gill Ramirez

El Consejo Médico Nacional Extraordinario Ampliado envió la tarde de este jueves al presidente Evo Morales una carta que incluye un pliego como base para instalar el diálogo con este sector, que se encuentra movilizado desde hace 36 días en rechazo al artículo 205 del Código Penal.El anuncio lo hizo en conferencia de prensa el máximo representante de los galenos, Anibal Cruz, quien explicó que la misiva fue enviada en respuesta a la invitación pública al diálogo que este miércoles hizo el vicepresidente Álvaro García Linera.La autoridad, durante un desayuno con periodistas, había señalado que él y el presidente Evo Morales estaban dispuestos a reunirse con los médicos inmediatamente después de que levanten sus medidas de presión, algo que los movilizados rechazaron hasta esta mañana.Consultado si esta apertura al diálogo de los médicos implicaba la suspensión de las medidas de protesta, Cruz eludió una respuesta concreta y se limitó a señalar que las condiciones estaban dadas en la carta y el pliego que, una vez que reciba el Jefe de Estado, se hará público.?La carta expresa nuestra voluntad de reunirnos con el Primer Mandatario. Vamos a poner en conocimiento todas las demandas? Nosotros tenemos un pliego, nos han indicado que la voluntad es de asistir al diálogo. La voluntad la expresamos con un pliego?, aseveró.De acuerdo al dirigente nacional de los médicos, ?la voluntad es que mediante este diálogo se pueda llegar a un consenso y que la población vuelva a ser atendida por los profesionales en salud?.Cruz también fue consultado sobre la convocatoria del gobierno a un encuentro nacional de salud y dijo que antes esperarán una respuesta oficial del gobierno a su carta."Para no contaminar este proceso esperamos una respuesta", afirmó.Espere?Desde el miércoles y en medio del conflicto, el Gobierno, a convocatoria del presidente Morales, impulsa el Encuentro de la Salud y la Vida, un evento que aún no tiene fecha, pero que prevé reunir a actores sociales, entidades colegiadas de salud y autoridades gubernamentales del sector.El fin del cónclave es encontrar una solución al prolongado paro médico que comenzó el 23 de noviembre y que con este viernes cumple 36 días.Así lo confirmó el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada.?Es una incitativa que va ganando cuerpo, nos parece que es una iniciativa participativa que va permitir poner un punto final a este conflicto?, dijo; no obstante, advirtió que ?si hay posturas de intransigencia recalcitrante? que la rechacen será ?la población la que juzgue?.En él, se diseñará el nuevo sistema de salud que incluye al futuro Seguro Universal de Salud que dará ?acceso universal gratuito de la población a la salud que es un derecho que está en la Constitución Política del Estado?, explicó Rada.(28/12/2017)

