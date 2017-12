/ ? Presenta la anti pastorela con temática gay "Pastoras en Acción" (Más activas que nunca)" En 2017 estrenó con éxito las obras "Dios tiene Face" y "El exorcismo de Anneliese Michel"" Prepara el estreno 'Señora', espectáculo que se presentará en el nuevo Laboratorio Actoral de Búsqueda EscénicaMultifacético es la palabra que mejor describe a Jonathan Granados, joven creador de escenarios que lo mismo se desempeña como escritor que como director, actor, cantante, dramaturgo, guionista y profesor. Hoy día, Granados estrenó la anti pastorela con temática gay "Pastoras en Acción" (Más activas que nunca), teniendo como escenario el Foro Multicultural Art House México, ubicado en la Colonia Roma, realizando temporada todos los viernes y sábados, a las 20:30 horas, desde el 22 de diciembre de 2017, hasta el 6 de enero de 2018.Con este trabajo, Granados asegura encontrarse en uno de los mejores momentos de su carrera pues, después de muchos años de trabajo previo, su nombre empieza ya a ser ubicado entre el público, así como entre la prensa y la crítica especializada, lo cual le agrada pero no lo confía, pues sabe que el medio del espectáculo es traicionero y quiere seguir ubicándose en un bajo perfil, pero entregando siempre buena calidad en sus trabajos profesionales."Siento que estoy en un momento muy bueno como profesional, porque el público y los medios de comunicación empiezan a ubicar mi nombre y saben que mis proyectos tienen calidad, además de que he tenido la fortuna de ser apoyado por profesionales del espectáculo, lo cual agradezco sobremanera y me compromete al mismo tiempo a hacer mejores propuestas", dijo el también autor de proyectos como "Dios tiene Face" y "El exorcismo de Anneliese Michel", ambas escenificadas este 2017.Sobre su nueva obra, "Pastoras en Acción", Granados dijo que con humor, sarcasmo y sensualidad, los personajes que aparecen en ella cuentan a su manera la historia conocida por todos sobre el peregrinar de los pastores hacia Belén, pero desde otro punto de vista, haciendo esta propuesta muy diferente.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi