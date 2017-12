¿Por qué esperar a que te organicen un tributo que reconozca tu grandioso año si puedes hacerlo tu mismo?XPRESS CE >>¡Cristiano Ronaldo  y Georgina Rodríguez en la foto mas hermosa en familia!Eso fue lo que pensó Cristiano Ronaldo  y decidió organizar una propia gala en honor a él, es decir, Cristiano Ronaldo , bajo el nombre de “Gala CR7”.Gala CR7 2017!👌🏽🎉❤️A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 27, 2017 at 1:09pm PSTFamiliares y amigos se dieron cita en Madrid para festejar el increíble año profesional de Cristiano, quien ganó su quinto Balón de Oro, recibió por segunda vez cosecutiva el premio The Best  y el de la UEFA  al mejor jugador del año. También recibirá esta semana en Dubai el premio Globe Soccer . Su equipo, por otra parte, logró cinco títulos en 2017: la Champions , la Liga , el Mundial de Clubes , la Supercopa de Europa  y la Copa de España .A nivel personal, las cosas también marcharon muy bien…Cristiano se convirtió en padre Eva  y Mateo  a mediados del 2017, que nacieron a través de un vientre en alquiler. En noviembre el número 7 y su novia Georgina Rodríguez le dieron la bienvenida a su hija Alana Martina. En principio se creía que Georgina estaba embarazada al mismo tiempo que la madre sustituta no identificada que llevaba a la segunda hija de Cristiano, Eva Maria y su segundo, hijo Mateo.ðŸ'ƒâ¤ï¸ðŸ•ºðŸ½A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 27, 2017 at 2:34pm PSTSegún indica el Daily Mail , aunque los “mellizos” nacieron el mismo día de junio, se especula que tienen madres diferentes después de que en dicho diario revelara que fueron concebidos en un laboratorio.A través de Instagram , Cristiano  compartió varias imágenes de su gala -organizada por él mismo- en la alfombra roja posando junto a su novia y hermanas.¿Crees que te mereces un homenaje por tu 2017?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi