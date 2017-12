El expresidente Barack Obama alertó contra el uso irresponsable de las redes sociales al ser entrevistado por el príncipe Harry en un programa especial para una emisora británica.XPRESS CE >>Meghan Markle y el principe Harry nos enamoran con su retrato de compromisoEl nieto de la reina Elizabeth II, quinto en la sucesión al trono británico, habló sobre varios asuntos de interés con Barack Obama en su papel de editor invitado para un espacio emitido por la BBC Radio 4.La entrevista con Obama fue grabada en Toronto, Canadá, el pasado septiembre, durante la celebración de los Invictus Games, el evento deportivo en el que participan veteranos de guerra lesionados, y que apadrina el nieto de la reina Elizabeth II.Durante su charla con Obama , con quien le une una amistad de varios años, Harry preguntó al político por su etapa al frente del Gobierno del país, por su labor posterior en la Fundación Obama y por sus expectativas.La conversación entre el príncipe y el exmandatario duró unos 20 minutos, después de haber sido reducida de los 40 minutos originales.WASHINGTON, DC – JANUARY 07: President Barack Obama walks to Marine One on the South Lawn of the White House on January 7, 2017 in Washington, DC. President Obama Will be attending a wedding in Florida . (Photo by Shawn Thew – Pool/Getty Images) Obama alertó sobre el uso irresponsable de las redes sociales , al considerar que está distorsionando la comprensión ciudadana de asuntos complejos y que deriva en la propagación de la desinformación.Sin nombrar a su sucesor al frente de la Casa Blanca, Donald Trump , asiduo usuario de Twitter, Obama opinó que aquellos que ostentan cargos de poder deberían tener cuidado a la hora de difundir mensajes por esas vías.El político también reflexionó sobre el día en que trasladó el poder al actual presidente Donald Trump y reconoció que tuvo sentimientos encontrados por todo el trabajo que aún quedaba sin hacer.Barack Obama ndicó que vivió ese momento con preocupación por cómo iría el país en adelante aunque, en general, con serenidad.Fuente: holaciudadCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi