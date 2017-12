Desde que Brooklyn Beckham  y ChloÃ" Grace Moretz  reavivaron su romance hace unos meses, las cosas se han estado moviendo rápidamente. Su regreso se hizo oficial con varias apariciones públicas, y han estado compartiendo fotos el uno del otro casi todos los días en Instagram .XPRESS CE >> ¿Los Beckham estarán en Modern Family?"Pues, su último post indica que podrían haber alcanzado el hito más importante hasta ahora: ¡compromiso!Moretz compartió una selfie con Beckham usando anillos a juego en sus dedos anulares, con sus primeras iniciales, una C en el de él y una B en el de ella.La imagen muestra a la actriz cubriéndose los labios como si guardara un secreto y Beckham  escondiendo una sonrisa en su rostro. Y si bien no está claro si los anillos son de compromiso o significan algo más, los dos se están divirtiendo al hacer que el público adivine.A post shared by Chloe Grace Moretz (@chloegmoretz) on Dec 22, 2017 at 12:50pm PSTY el año pasado los dos hicieron una broma a la madre de Beckham, Victoria Beckham, haciéndole creer que sus rumores de compromiso eran ciertos. Moretz  le dijo a Glamour  que Brooklyn  tomó una foto del “anillo” y se la envió a su madre diciendo: “¡Los rumores son ciertos!”“A veces, nos miramos el uno al otro y nos reímos”, dijo Moretz .En estos días Chole  y Victoria  han mostrado la buena relación que tienen. La semana pasada, la diseñadora publicó una foto que compara el cabello salvaje de Brooklyn con Daniel El Travieso, “¡Ese pelo! @chloegmoretz qué has hecho!@brooklynbeckham X That hair!!! @chloegmoretz what have u done!! 😂😂😂 kisses xA post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Dec 21, 2017 at 1:21am PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi