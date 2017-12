© Victor Gill.

Un tribunal militar decidió extender otros cinco días el arresto de la adolescente palestina Ahed Tamimi, su madre y su prima, protagonistas de un vídeo en el que provoca y agrede a soldados israelíes.Se trata de la tercera vez que el tribunal militar prorroga el arresto de la joven palestina, de 16 años, filmada hace dos semanas cuando agredía a unos soldados israelíes en su pueblo de Nabi Saleh.La detención de la madre de Ahed, Nariman, también ha sido ampliada y se ha autorizado la liberación de su prima Nur, quien asimismo aparece en el vídeo, pero que seguirá detenida 48 horas más.Nariman es sospechosa de incitación por filmar el incidente y publicarlo en la red social Facebook Según la Policía, la investigación señala que tanto ella como su hija han estado relacionadas con otros ataques a soldados, informó el diario "Haaretz".Los Tamimi son una conocida familia de activistas de Nabi Saleh, donde hace años se llevan a cabo manifestaciones semanales en contra de la ocupación israelí.Durante una protesta hace dos semanas, señaló una portavoz militar, unas 200 personas se enfrentaron a los soldados y lanzaron piedras desde una casa, "con el consentimiento de la familia".Después que las tropas expulsaran a los manifestantes, algunos permanecieron en la entrada, momento en el que se produjo el incidente grabado en vídeo.En las imágenes se ve cómo Ahed, que va acompañada por su prima Nur, grita, empuja y golpea con manos y pies a dos soldados mientras les dice que se vayan, quienes se acaban alejando.Please share the video that shows @AlTamimiAhed being slapped, more than once, before defending herself against the violating IDF Soldier.So much for the #Zionist #Hasbara narrative of "restraint". #FreeAhedTamimi #FreeTamimiWomen pic.twitter.com/2IPLl7BAq1— ManchesterPSC (@ManchesterPSC) December 28, 2017Las redes sociales se han llenado de mensajes que piden la liberación de las tres mujer es, bajo la etiqueta #FreeTamimiWomen

