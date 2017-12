"Sin producción no hay forma de garantizar calidad de vida"

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, aseguró en su cuenta de Twitter que para la estabilización económica del país deben haber condiciones adecuadas para la producción nacional.León indicó que para existir esas condiciones los productores deben tener la posibilidad invertir, producir y ofrecer sus bienes y servicios."Sólo puede haber estabilidad económica cuando se garantiza condiciones adecuadas para que los productores inviertan, produzcan y ofrezcan sus bienes y servicios, cubriendo la demanda de la población. Sin producción no hay forma de rescatar equilibrios ni garantizar calidad de vida", informó el economista.Sólo puede haber estabilidad econ cuando se garantiza condiciones adecuadas para que los productores invertan, produzcan y ofrezcan sus bienes y servicios, cubriendo la demanda de la población. Sin producción no hay forma de rescatar equilibrios ni garantizar calidad de vida.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) December 28, 2017También afirmó que el Estado no puede suplantar el sector privado, ya que las probabilidades de que resulte exitoso para garantizar la calidad de vida a los venezolanos es "cero".La probabilidad de que el Estado suplante exitosamente al sector privado en su rol de inversor, productor y distribuidor de bienes y servicios para garantizar la calidad de vida de la población es cero.Lo indica claramente la teoría económica y la evidencia empírica en el mundo.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) December 28, 2017

Con información de: