Para Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, Venezuela terminó siendo gobernada por un Herodes. ?Nicolás Maduro se convirtió en el Herodes de Venezuela , en el principal responsable de la muerte de cientos de niños inocentes que caen por no tener la alimentación necesaria?.Según la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (CODEVIDA), cerca de un millón de niños menores de 3 años no recibe la alimentación necesaria y las cifras de mortalidad materna e infantil se han incrementado.?Lo que estamos viviendo en el país sólo se agrava con el transcurrir de los días. No hay ningún indicio, ninguna medida del régimen de Maduro en favor del pueblo venezolano, que beneficie al más de cincuenta por ciento de la población que vive en la extrema pobreza.Sólo siguen empeñados en seguir negando lo que ocurre, haciendo creer que la ayuda humanitaria es de mendigos, cuando lo que realmente es mendicidad, es poner a familias enteras a suplicar por una caja del CLAP?.Por ello aseguró que continuarán trabajando con jornadas sociales que beneficien a las comunidades más necesitadas, porque en tiempos tan difíciles como los que afronta la nación ?sólo la solidaridad nos mantendrá de pie?. Venezuela está en la peor de las crisis, donde los más inocentes están pagando las consecuencias. Tenemos que detener esta matanza, tenemos que salir juntos a buscar soluciones, a intentar paliar el hambre que se vive en todas las comunidades del país.Cada quien asumiendo un espacio de lucha, de contribución, de aporte, con la firme convicción de que lograremos cambiar el rumbo político de este país pero que también habremos acompañado a quienes más lo necesitan en ese trayecto?.

