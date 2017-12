© Luis Alfonso Oberto Anselmi

En Caracas, vecinos de las comunidades de Antímano y La Vega, en el oficialista oeste capitalino, decenas de personas salieron a la calle para reclamar que el pernil prometido por el Gobierno para completar su menú navideño no llegó.Según medios locales, en La Vega fueron dispersados con gases lacrimógenos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), apoyada por unidades antimotines. En la zona fue saqueada una licorería según pudo constatar Efe.Este jueves en la avenida Nueva Granada los vecinos de la zona trancaron la vía para también exigir la llegada del pernil navideño que sería distribuido a las comunidades a través del CLAP.9:50am Sigue la protesta por falta del Clap navideño prometido por Nicolás Maduro . Av Nueva Granada, Roca Tarpeya. pic.twitter.com/qMIzoYWXlg— Gregory Jaimes (@GregJaimes) December 28, 2017La carretera hacia la localidad de Upata, el suroriental estado Bolívar, fue cortada el miércoles por vecinos de las comunidades adyacentes para reclamar por agua y comida, informó hoy el Correo del Caroní.Además protestaron porque las bolsas de alimentos y los juguetes prometidos por el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), organismo gubernamental encargado de entregar periódicamente comida a precios subsidiados a los más desfavorecidos, no llegó.Otros medios locales informaron de protestas por estos motivos en Ciudad Guayana, también en Bolívar y pueblos de Isla Margarita, en el norte del país.Las protestas por la escasez de vienen repitiendo por todo el país desde hace semanas, pero se han incrementado en los últimos días porque el pernil no llega con la caja del CLAP de la que dependen miles de familias.El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , acusó este miércoles a Portugal de "sabotear" la importación de perniles , uno de los ingredientes principales del plato navideño del país."Estaba listo", aseguró Maduro sobre la compra de este alimento pero, dijo "di la orden y firmé los pagos.Pero nos persiguieron las cuentas bancarias".

