? Durante el desempeño del gobierno revolucionario de Chávez y Maduro en estos quince años transcurridos el distanciamiento con USA ha sido marcado e intenso.I ncluso, con palabras fuertes y expresiones groseras en cualquier parte o escenario del mundo, donde se presentaba Chávez como sucedió en la ONU; donde dijo en forma muy dramática, cual actor de teatro, que eso allí olía a azufre, refiriéndose a la presencia previa del mandatario norteamericano etc., etc.Entonces, el primer imperio económico del mundo ha sido atacado de imperialista, ha habido distanciamiento diplomático, pero siguen siendo nuestros primeros socios y buenos pagadores en el negocio petrolero. Recientemente, desplazamos a los mexicanos y recuperamos el tercer puesto como proveedor del hidrocarburo a USA. O sea, que nos mantenemos vendiendo el producto en el norte, de lo contrario nos estaríamos muriendo de hambre.También, los venezolanos hemos sido espectadores de la jerga militarista en cuanto desfile y acto de ?medallitas? se lleva a cabo, cuando los hombres de verde y boinas rojas se autodenominan anti imperialistas hasta los tuétanos y se derriten en alabanzas a la revolución como soldaditos de mantequilla, pero resulta que el segundo imperio mundial, es decir los chinos, están entrando con fuerza en el país casi como una tropa silenciosa de asalto.El imperio chino viene incrementando su presencia en el país de una manera cada vez más notoria.?Los vamos a tener hasta en la sopa ?me dice mi abuelita- y no me extrañaría que hasta usemos pantaletas chinas?.Ese comentario es tan cierto-pensé- que hasta los preservativos seguramente serán chinos y tendremos que aprender mandarín para leer instrucciones de uso en cualquier cosa importada de China , porque todo es importado en desmedro de la mano de obra nacional.Recientemente, el presidente chino vino a Venezuela a firmar 38 acuerdos y a comprar petróleo a futuro.Ahora los chinos están metidos en 15 áreas de negocios. Pero, después del acuerdo entrarán con mayor fuerza al ampliarse el convenio.Hasta la torre de David parece que ha sido negociada y urge su entrega para recuperarla, en medio del desalojo que sufren las 1300 familias toleradas allí en los últimos siete años.Por lo menos, tendrán vivienda y mucha lumpia. Se supone que allí funcionaría el corazón chino con la entrada del Banco de China como motor del imperio para vigilar sus intereses.Una cosa terrible que nos tiene en ascuas es la falta de transparencia que tiene este gobierno con el manejo del dinero.El fondo chino, la política de disposición de los préstamos, el control de lo que se paga, etc., es un verdadero pandemonium que no está bien claro.Da terror ver cómo se endeuda a los venezolanos y no se sabe cuál criterio usan para gastar e invertir en medio de la corrupción y el despilfarro.Todo indica que dependeremos de los chinos en todo. Maduro y la revolución han entregado la patria al imperio chino. A comer lumpia pareja, señores.

