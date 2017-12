? Mi querido abuelito se levanta todos los días bien temprano, entonces monta a hervir el agua en una pailita para colar el café , prende la radio para escuchar la lectura de las noticias que aparecen en la primera página de los diarios, mientras espera que yo aparezca con varios diarios para pasarle revista, sentado en su mecedora?E n los últimos días hemos venido observando cómo viene creciendo el perfil negativo de la imagen del gobierno, como si fueran una pandilla de delincuentes, que accionan en cambote.Observe apreciado lector, que nos llegan denuncias e informes donde vinculan a funcionarios venezolanos e instituciones con el negocio ilícito de drogas y estupefacientes, en el llamado ?Cartel de los soles? y la propia Fiscal General de la República manifestó que no iba a realizar una investigación. O sea, que el fulano o supuesto delincuente queda incólume, es decir ileso, como protegido en una guarímba.?Lo mismo sucede con el inmenso embarque aéreo de drogas que apareció en Francia proveniente de Venezuela y donde ?supuestamente? los involucrados son militares -me recuerda mi abuelito-, y de eso no se dice, no se informa nada, ni para dar un ejemplo de lo que no debe hacerse?.Si abuelo-le respondí al anciano Rapozo- hay tantos ejemplos dónde se ha tapado la cosa, que ya parece una montaña de vagabunderías sin investigación, sin juicios y sin lecciones; observe el caso del maletín de Antonini Wilson en dónde se consiguieron millones de dólares viajando alegremente en una maleta a la Argentina para supuestamente financiar la campaña de ellos y ese asunto quedó debajo de la alfombra como si la plata no le doliera a nadie.-?Ay mijo-me replica el abuelo- la lista es tan grande que da vergüenza ajena y efectivamente, la sensación que tenemos es que ellos se tapan sus cosas entre si y entonces tejen una red de conchupancias muy grande, hasta no dudo, que se recomienden entre si dónde abrir cuentas bancarias y ejecutivos de bancos, que le allanan el papeleo y les blanquean lo robado.?Entonces, querido abuelo-le dije al viejito, quien saboreaba una taza llena de café aguarapado y dulcito-, uno entiende que el gobierno de Maduro busca defenderse de la denuncia mundial, terrible, que le hace el decreto de Obama , donde se manifiesta que hay venezolanos que son funcionarios del Estado; moviendo grandes capitales, que tienen inmuebles e inversiones costosas, etc., etc., pero con el asunto de la fulana injerencia, no hay Fiscalía, ni Contraloría, ni Procurador, ni Asamblea Nacional que abra una investigación y le pregunte tanto a los militares involucrados como a la señora fiscal Harrington , ¿De dónde sacó esa plata señor, Usted cómo adquirió esos bienes en USA, señora?-Ahí está el detalle, mijo-me dijo-Entonces para finalizar, le digo que la componenda que existe entre ellos da una sensación aguda, que estamos en manos de una delincuencia organizada, donde se mueve droga, capitales e influencias en desmedro del propio Estado, cosa que Obama y USA, quieren evitar dentro de su territorio?

