? Cuando pillé a mi abuelo rezando frente a su altar, arrodillado a media noche en el cuarto de los santos-como dice mi abuelita-, pues a mi no me pareció nada anormal.S in embargo, el viejito comenzó a pensar en voz alta y mientras le encendía una velita a la Virgen del Valle, preguntó casi llorando: ?¿Hacia dónde vamos, mi virgen querida?? En ese momento, me terminé de despertar y busqué una mecedora en el pasillo y me senté a pensar sobre los días que estamos viviendo, mientras observaba al anciano en su acostumbrado compartir con sus santos como si estuviese en una tertulia un sábado por la tarde, en una merienda con torta y todo como lo hace durante la visita de sus bisnietos.Naturalmente, me puse a pensar en la cantidad de presos políticos que hay actualmente en Venezuela como si se consiguieran en un mercado municipal. La mayoría de ellos con unos expedientes tan gordos que parecen terroristas capturados en una calle de Ankara, en la convulsionada Turquía por explosivistas jugadores con bombas ?mata gente?; artistas en el manejo de C4, capturados con ametralladoras, armas largas dentro de sus vehículos, mientras iban a su trabajo y encontrados con explícitos planes terroristas para acabar con medio país como si hubiesen sido preparados y adiestrados por Carlos ?El Chacal?.Ustedes saben que el presidente Maduro se la pasa diciendo que va a meter preso a todo cristiano que levante la cabeza y yo le creo, porque efectivamente lo está haciendo; observe estimado lector, que hay jóvenes opositores con dos años recluidos en ?La Tumba?, una cárcel que recuerda lo peor de las dictaduras de mediados de siglo y la gestión del General Gómez que mandaba metiendo presos a diestra y siniestra. Usted puede pasar revista y hasta algunos militares han cobrado su mesada con unos carcelazos violentos que ha dado al traste con la carrera de mujer es y hombres oficiales.El indefinido cargo de Diosdado Cabello ha sido más diligente, porque se da el gusto de anunciar el próximo preso por su programa de espionaje, contrainteligencia y sapos cooperantes, entonces, inmediatamente se activa el SEBIN con un tribunal express y el malogrado perseguido termina detenido antes que cante el gallo, con un expediente montado más feo que la carretera vieja Caracas- La Guaira de noche.Es así, amigos, entonces, no se salva un Alcalde en ejercicio como Ledesma, y recientemente le montaron una olla sancochera al Alcalde del Municipio Briceño Iragorri, acusándolo de no se qué cosa.No es poco. También al periodista Braulio Jatar en Margarita le pusieron ?los ganchos? con un cuento chino porque a través de su portal se dio a conocer el saperoco que se armó en Villa Rosa, con los cacerolazos espontáneos del pueblo llano, dados a Maduro y que si el pato y la guacharaca donde todo terminó en una acción bochornosa por dónde quiera que se mire.Lo cierto, es que teníamos tanto tiempo si ver estos desmanes policiales que la memoria debe ir a investigar los sucesos de la seguridad nacional cuando Pérez Jiménez, porque las generaciones actuales no habían vivido este tipo de hechos, que se está, haciendo tan frecuentes.Claro, en estos tiempos, meten preso a un cristiano por volar un dron?

