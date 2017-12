© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Nuestro título en esta oportunidad, parece el final de una obra de teatro trágica, al mejor estilo del poeta Shakespeare donde un anciano ?año 2017? se encuentra en sus últimos momentos??.? Nadie lo llora, ningún mortal viene a lamentar su partida al pie de su lecho, o dónde quiera que le aceche la muerte.A l contrario, la gente espera que se termine de ir al otro mundo lo más rápido posible; sin traumas, ni escenas extrañas que hagan su despedida más incómoda, más pesada, más desagradable.¿Ya se murió? -pregunta algún desesperado, que anhelaba salir de él de una vez, pero el mismo moribundo le responde que no, que él se va en su momento determinado, ni un segundo más, ni un segundo menos-. Entonces, es evidente, que la angustia, la escasez, la insatisfacción se correrá como la arruga, hasta el último minuto. Y yo quisiera ver la cara de los revolucionarios ?patria o muerte? justificando esta ?mala hora?-para no decir una palabrota, de esas que el mismo ex presidente interplanetario le gustaba decir y gesticular en cadena nacional, si el menor rubor, aduciendo un pegoste, una masa fétida-ustedes saben-.Les digo que?En la víspera de la navidad pude observar a simpatizantes y militantes del PSUV haciendo inmensas colas para cobrar su bono navideño que le da la Presidencia-no sé bajo que parámetros, por presentar su carné de la patria después de votar por ellos-; hacer efectivo su talonario de 500 mil Bs.?Del niño Jesús? que le da la Presidencia a los simpatizantes ?también, no se bajo cuáles parámetros administrativos y de contraloría disponiendo de dinero de los venezolanos para sus militantes, y por ello pienso que allí hay un acto doloso, que debe ser investigado porque hiede-, y entonces, la gente tenía una fiesta de dientes pelados, pensando que se habían resuelto sus navidades con la ?ayuda? y resulta que ese dinerito se va como el agua entre los dedos.Por supuesto, que muchos revolucionarios con habilidades en el manejo de listados y talonarios, le pusieron mano a varios de esos talonarios y esos si comerán pernil en fin de año-cosa que siempre pasa en el viejo enigma del que reparte?-, pero, la mayoría de sus seguidores no verán mayor cosa y qué decir de los que venezolanos opositores que no recibieron un poquito de petróleo en papel moneda o de billete inorgánico.Hay nuevos pensionados que también recibirán su dinerito usando el carné de la patria como si Maduro fuera el gran padre de todos, al mejor estilo patriarcal de la África profunda, donde hay que ir a besar mano y prestar la mujer por una noche.Lo que quiero señalar es que el 2017 se está muriendo y un cristiano común y corriente ?como uno- , no ve esperanzas de ?arreglar esto?; uno no ve que haya posibilidades de mejora, uno no observa que el gobierno pueda superar la evidente ?mala situación? que estamos viviendo.Sino que más bien nos llena con una atorrante política populista realmente humillante, denigrante al ser humano, que los sectores menos favorecidos reciben con el espíritu de la viveza, el compinchismo en el asalto final a un botín miserable.Por supuesto, parece ser que la torta no es tan grande, y yo diría que demasiada gente se está quejando ?que no recibieron su bolsa CLAP; que no recibieron el bendito talonario, ni su bono y entonces se sienten estafados, engañados, usados como una tubería de cloaca y exigen su prometido pago por favores recibidos.Como suele pasar en las dos caras de la moneda, por algún efecto mágico, muchas familias reciben varios bonos, varias talonarios y sin trabajar reciben un efectivo caído del cielo como un maná.Hay de todo en la tragedia de fin de año, que nos recuerda el derroche permanentemente y la falta de seriedad en el manejo de nuestros problemas económicos.Sin embargo, en el 2018 debe explotar esa arruga movida con desesperación por el gobierno.Yo digo que la realidad está allí latiendo con una inflación que ahorca y reduce el estómago y tarde o temprano los mismos seguidores de la revolución van a pedir la cabeza de Maduro y hablarán pestes de la revolución? eso está escrito sobre piedras.Anótenlo, para el 2018, bien temprano ?sin ser profeta del desastre- comer en Venezuela será una cosa de trogloditas, peleando una arepa.

