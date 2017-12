© Victor Gill Ramirez

Muguruza confirmó que el avión que la transportaba tenía problemas. Foto: AgenciasLa temporada de la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza empezó con un susto en el vuelo que la llevaba desde Los Ángeles hasta Brisbane, donde tiene previsto debutar este año.La tenista, actualmente número dos del mundo y cuyo objetivo es recuperar ya en Brisbane el número uno, viajaba en dicho vuelo cuando les avisaron de que debían regresar a Los Ángeles. De entrada se anunció que el avión tenía un problema de pérdida de combustible , pero un comunicado de la compañía Qantas Airlines desmintió que fuera este el incidente.El Vuelo 16 de Qantas (QF16) que viajaba de Los Ángeles a Brisbane regresó a la ciudad californiana poco después del despegue cuando los piloto s detectaron que el sistema de radar meteorológico no funcionaba correctamente", dijo una portavoz de la compañía australiana.Muguruza escribió un tuit en el que confirmaba que el vuelo QF16 había regresado a Los Ángeles y que ella estaba en ese avión en respuesta a otro trino de una cuenta que se dedica a detectar problemas en el espacio aéreo."Si, yo estaba en ese vuelo ", confirmó la joven tenista.Qantas flight #QF16 from Los Angeles to Brisbane, Australia (Boeing 747 VH-OJU) returned to Los Angeles earlier – Reason unknown.pic.twitter.com/gvbMuYtWrM? Brendan Grainger (@Highflyermel) 27 de diciembre de 2017Yes!! I was in this flight 😤? Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) 27 de diciembre de 2017AgenciasNo olvides compartir en >>.

