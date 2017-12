© Victor Gill.

Foto: Khristopher CastilloEl estado Zulia ha sido el epicentro en los últimos días de constantes apagones de luz y fallas en el servicio eléctrico. Aunque la situación no es nueva, el hecho de que algún electrodoméstico resulte afectado, aterra, pues podría dañarse o hasta quemarse.Todos los artefactos eléctricos sufren las consecuencias de los altos y bajos voltajes en el suministro de energía eléctrica, situación que producen los apagones o bajones de luz.Entre los electrodomésticos más propensos a sufrir la inestabilidad de la intensidad de la corriente son los aires acondicionados, neveras, cavas refrigeradoras, microondas y ventiladores, así lo explica Medardo Matheus, especialista en refrigeración.Pensar en los costos de su reparación casi hacen "llorar" el bolsillo de los zulianos."Es un dolor de cabeza, y dolor al bolsillo cuando se te daña un aparato eléctrico", dice un cliente del reconocido técnico en electrodomésticos en el Sector 1° de Mayo, que vio "sangrar" su billetera cuando salió a comprar los repuestos para un aire acondicionado, averiado por el apagón del pasado 24 de diciembre.Afortunadamente no causó daños mayores, se había dañado el capacitador de arranque.Medardo Matheus, técnico especialista en refrigeración del sector 1° de Mayo, Teléfono: 0414-6223285.El especialista explica que producto de las fallas eléctricas es común que puedan dañarse en los aires acondicionados, el capacitador de arranque, relay, y si el daño es grave la unidad, los precios para su reparación oscilan entre Bs.420 mil hasta Bs. 10 millones; en el caso de las neveras, pueden averiarse el relay, el ventilador, la tarjeta electrónica, y en el peor escenario la unidad compresor, lo que un zuliano podría gastar en repararlo desde Bs.450 mil hasta Bs. 10 millones.Aunque los equipos no se dañen, el impacto que producen las fallas eléctricas reducen la expectativa de vida de un artefacto.Así lo asegura Matheus, quien resaltá que los apagones producen fatiga mecánica a los electrodomesticos.No todos los zulianos pueden costear una reparación de un equipo averiado, los que se ven imposibilitados de pagar altas sumas de dinero se ven obligados a guardar sus equipos o venderlos por piezas.Hay varias formas de proteger los aparatos eléctricos.Cortar la energía que entra bajando el braker cuando se va la luz, y subirlo luego de unos minutos al llegar la electricidad, una vez que el voltaje se haya normalizado puede ser una opción, aunque con racionamientos sorpresivos eso puede ser un tanto complicado.En los comercios venden protectores de voltaje para los electrodomésticos, sus precios varían de acuerdo a la marca y en ocasiones son los salvavidas para proteger los equipos.Desconectar el artefacto si no está en uso, es una de las mejores alternativas.Técnico en refrigeración, Medardo Matheus, arreglando un aire acondicionado.Aires acondicionados entre los más afectados por los apagones.Lea también: Volvieron los apagones y los aparatos sufren: Aquí los precios de los protectores para los electrodomésticosFreddy Enrique Rozo @freddyenriqVzla Fotos: Khristopher Castillo Noticia al DíaNo olvides compartir en >>.

