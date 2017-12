© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Una encuesta realizada por el centro de capacitación profesional en moda, diseño y fotografía Espacio Buenos Aires (EBA) a 500 mujer es ?en su mayoría argentinas? de entre 15 y 55 años estudió cómo ellas compran, usan, conservan y se deshacen de las prendas y accesorios. ¿Por qué tomar la decisión de donar, regalar o vender es tan difícil? Aquí los resultados 28 de diciembre de 2017 La encuesta de EBA se realizó a más de 500 mujer es -en su gran mayoría argentinas- y determinó que el 44% de las encuestadas compra al menos ropa o accesorios una vez por mes y otras entre dos y cuatro veces dentro de los 30 días. (Getty Images) Para la mayoría de las mujer es la relación con la ropa ?más precisamente con "su" ropa? es entrañable y profunda. Pero no es lineal, atraviesa variantes que tienen que ver con las propias vivencias. Desde ahí y con muchos otros nuevos interrogantes partió el centro de capacitación profesional en moda, diseño y fotografía Espacio Buenos Aires (EBA ) para realizar una encuesta a 500 mujer es argentinas ?el 90%? y un 10% de otras nacionalidades ?pero todas residentes en la Argentina? de entre 15 y 55 años sobre cómo compran, usan y se deshacen de las prendas de sus guardarropas .El estudio fue dirigido por la licencia da Fabiana Argüello, profesora de Moda Sustentable, y los resultados fueron altamente llamativos.Según revelaron los resultados de la encuesta, a un 87% le cuesta deshacerse de las prendas , ya sea porque tienen un valor sentimental (40%), por ser de buena marca aunque no la use (34%), o porque piensa en que en algún momento volverá a estar a la moda ( 24%).Solo a un 1 3% de las encuestadas no les cuesta .Un 55% se deshace de ropa al menos una vez al año, de las cuales un 38% lo hace cada temporada y otro 38% una vez al año.Y un 75% la dona o regala, un 8% la vende y el 6% la saca a la basura El tener la ropa desordenada en el guardarropas hace que la persona no sepa qué es lo que tiene y siga comprando.Según el estudio , el 87% de las mujer es no puede desprenderse de la ropa y la acumula. (Getty Images) ?Si se compara la frecuencia de compra con la de eliminación de prendas, queda en evidencia que se compra más fácil de lo que se elimina?, concluyó la encuesta.¿Con qué frecuencia compra ropa y/o accesorios de moda? Estos fueron los resultados del estudio realizado por EBA.La frecuencia de compra es alta, aunque se busca calidad y estilo, más que tendencia.Los datos indicaron que un 44% compra al menos una vez por mes y la mitad de las mujer es hasta lo hace entre dos y cuatro veces en el período de 30 días.Un 42% prioriza la calidad, el 21% el estilo y solo el 16% la tendencia.Estos resultados abren oportunidades para que las propias marcas puedan concientizar a sus consumidores a 'comprar mejor', afianzando un proceso de elección detallado y enfocando el estilo sobre las tendencias, evitando el impulso de la compra inmediata y en un futuro arrepentirse.Lavar a mano es un hábito ya casi en desuso.Solamente el 15% lo hace sin tener en cuenta el daño que una prenda delicada puede llegar a causar mediante el enjuague en el lavarropas (Getty Images) El cuidado de las prendas que componen el guardarropas es muy importante, ya que no todas pueden ser lavadas en el lavarropas y necesitan otro tipo de lavados: a mano, en seco, o recurrir a tintorerías, sobre todo los géneros como sedas y gasas.Según la encuesta, el 81% lava en lavarropas automático (77% en programa corto, 13% en largo y 9% con prelavado) y solo un 15% lava a mano .En el interior de la prenda, además de la etiqueta de talle y el nombre de la marca, se encuentra la etiqueta de composición que informa al consumidor con qué materiales está confeccionada la prenda.(Getty Images) Siempre se recomienda prestar atención antes del primer lavado de la prenda, observando atentamente el revés de la etiqueta donde se brinda información sobre la composición de los textiles, la mezcla de proporciones de géneros, y luego se elige el medio ideal para enjuagar, los productos de limpieza permitidos e incluso la frecuencia del lavado.¿Qué hacen las mujer es encuestadas cuando una prenda se daña? ¿La tiran o la reparan? Ninguna prenda tiene una vida útil que sea 'para siempre'.Los resultados de la encuesta revelaron que un 81% arregla las prendas rotas o dañadas, pero solamente la mitad lo hace por sus propios medios.Un 28% se queda con la intención de hacerlo y un 20% lo envía a la modista.LEA MÁS:Belleza XL: quiénes son las seis modelos curvy que revolucionaron la moda durante el 2017Diseños originales y deco moderna, la historia de vida de una diseñadora argentina que apostó por sus raícesColecciones cápsula: de qué se trata el universo paralelo del lujo ahora en las marcas fast-fashion"Micro Purse", la mini cartera que se convirtió en el objeto de deseo de todas las celebrities

