Reunirse con la familia y con amigos en Año Nuevo coloca a la ingesta de sabrosos y suculentos menús en el foco de cada encuentro. Una nutricionista brindó a Infobae algunas recomendaciones para disfrutar de la comida rica y a la vez evitar los excesos. Cinco consejos útiles 28 de diciembre de 2017 La vajilla y la decoración en las mesas con los colores característicos de las Fiestas: rojo, negro, plateado, dorado y verde (Getty Images) Con la llegada del Año Nuevo, la comida abunda por todos los rincones.Picada, entrada, plato principal, segundo plato, postre y mesa dulce son los protagonistas indiscutidos de las reuniones familiares y con amigos.Diciembre es la época del año en donde juntarse con los seres queridos siempre es motivo de festejo, con cenas y almuerzos de por medio.Infobae consultó a Denise Ferrero (MN. 8428), médica nutricionista, sobre cuáles son los mejores consejos para poder comer sin culpa todas las típicas comidas navideñas.Opciones veganas, vegetarianas y tradicionales con comidas típicas navideñas son las que se sirven en las mesas de las Fiestas en Argentina (Getty Images) "Algunas personas tienden a hacer dietas extremas los días anteriores a las Fiestas.Incluso ayunan durante el día para cenar en exceso, hasta el punto de llegar a sentirse mal, lo que perjudica al organismo.No solo favorece al aumento de peso sino que también provoca daño metabólico", explicó la nutricionista.Cinco claves de la especialista para no excederse durante los festejos previos y en el pos de Fin de año:La mesa está servida: ensaladas, carne, pollo, pavo y comidas tipicas son las que eligen los argentinos durante las Fiestas y para celebrar el Año Nuevo (Getty Images) Evitar las restricciones : tanto ese día como los días previos al festejo hay que comer de manera habitual y cumplir con las cuatro comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena) para no llegar con hambre extremo a la cena.Hacer ejercicio : hay que realizar actividad física pero no 'matarse' y hacer un gran esfuerzo solamente ese mismo día para poder comer más; ésta debe formar parte de una rutina saludable.El ejercicio físico no da resultado si se realiza solamente los dias previos para poder ?comer más? y hacerlo sin culpa (Getty) No hay 'alimentos prohibidos' : se puede comer de todo y no hay que llegar con el pensamiento de "éste no lo puedo comer", solo hay que medir la porción y respetar el cuerpo.Porciones razonables : la variedad que se sirve es mucha y probablemente se quiera probar todo.Para eso es importante servir en el plato todo lo que se quiera comer y dar prioridad a lo que no se come habitualmente.Vitel tone, la tradicional comida argentina que es característica en las mesas de las Fiestas (getty Images) Preparaciones 'light' : para las fiestas abundan la clásica ensalada rusa, el vitel toné y el pan dulce, y en los últimos años surgió la versión 'light' para quienes quieran consumirlo con un par de calorías menos."Estas comidas se comen una vez al año y hay que saber saborearlas y disfrutarlas.No vale la pena que la única vez que se coma se haga de manera diferente solo para no subir de peso, si medimos la porción no hay que tener miedo", concluyó Ferrero.Los resultados no son típicos y pueden variar de persona a persona.LEA MÁS:Aperitivos navideños, las nuevas propuestas de bartenders jóvenes que se imponen en NavidadRegalos originales para Navidad: cómo optimizar tiempo y recursos a la hora de comprarBelleza navideña: los extravagantes y osados diseños de cejas y nariz que son furor en las redesNavidad by designers: 10 arbolitos para inspirarse diseñados por los creativos más prestigiosos de la Argentina

