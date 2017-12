© Luis Alfonso Oberto Anselmi

El delantero fue acusado de haber intentado seducir a las parejas de dos jugadores de Junior. A pesar de las versiones, montó una escena romántica para su esposa y la compartió en redes sociales 28 de diciembre de 2017 Hay que reconocerle a Yeimi Collante una importante capacidad de resistencia ante las versiones y rumores. En medio del escándalo de su esposo, Teo Gutiérrez , con las parejas de dos de sus compañeros en Junior, se mantuvo firme junto a él, lo respaldó silenciosamente y se fueron de vacaciones en familia a Disney.Pues bien, el delantero, de 32 años, decidió retribuir el apoyo con una sorpresa: armó toda una escena romántica para celebrar el aniversario número 17 del matrimonio.Primero fue la acusación de haber intentado seducir a Gladys Ortega, esposa de Roberto Ovelar , vía redes sociales El atacante paraguayo terminó emigrando de Junior hacia Millonarios de Bogotá, no sin antes hacer un descargo público en el que dijo que "el conflicto existió".Luego, las versiones que vincularon al ex futbolista con Karina Cruz, la mujer de James Sánchez, mediocampista del elenco de Barranquilla .Tanto el volante como su pareja tuvieron que salir a desmentir que se hallaban separados por la supuesta intrusión de Gutiérrez en la relación.Roberto Ovelar y Gladys Ortega, el primer conflicto de Teo (Instagram Ovelar y Getty) De un lado Gutiérrez; del otro, Karina Cruz y James Sánchez: problema número dos Mientras se desarrollaba el culebrón, Gutiérrez apenas si posteó una frase en Instagram, a modo de réplica: "Me Río de Janeiro".Por el contrario, para contrarrestar el efecto mediático del affaire, publicó en sus redes sociales fotos casi a diario de las vacaciones en Estados Unidos con Yeimi Collante y los tres hijos de la pareja: Cristian Manuel, Yeilou y Shaddai.??I loveA post shared by Teo Gutierrez (Oficial) (@teogutierrez_) on Dec 18, 2017 at 3:05pm PSTY ayer, en el aniversario número 17 del matrimonio, el delantero montó un momento romántico para Yeimi: decoró la mesa de un restaurante con globos con corazones y apareció con un voluminoso ramo de flores.Además, filmó el suceso y lo subió a Instagram. Una manera de confirmar el amor. Y un mensaje para los rumores y las acusaciones que, de todas maneras, no cesan.LEA MÁS:Teo Gutiérrez rompió el silencio: qué dijo sobre el escándalo con las esposas de dos de sus compañerosLas dos caras de un Teo Gutiérrez siempre polémico: volvió a su barrio simulando ser un indigente y luego repartió juguetesQuién es Karina Cruz, la esposa del compañero de Teo Gutiérrez a la que el delantero habría intentado conquistarNuevo escándalo para Teo Gutiérrez: lo acusaron de haber seducido a la esposa de otro compañero de JuniorLa polémica historia de amor entre Roberto Ovelar y su esposa Gladys Ortega, la mujer a la que intentó seducir Teo GutiérrezLos mensajes encubiertos de Roberto Ovelar tras enterarse de que Teófilo Gutiérrez había intentado seducir a su esposaEscándalo por el futbolista que dejó Junior luego de que Teo Gutiérrez intentara seducir a su esposa: qué dijo el técnicoEl futbolista que acusó a Teófilo Gutiérrez de querer seducir a su esposa dio detalles de lo ocurridoQuién es Gladys Ortega, la mujer de su compañero en Junior a la que Teo Gutiérrez habría intentado seducirMás acusaciones contra Teófilo Gutiérrez por haberse sobrepasado con la esposa de un compañeroEscándalo: acusan a Teo Gutiérrez de intentar seducir a la mujer de un compañeroAtacan a Teo Gutiérrez en las redes y lo acusan de ser el ?nuevo Icardi?Un delantero de Junior decidió cambiar de club luego de que Teo Gutiérrez intentara "seducir" a su esposaLa irónica respuesta de Teo Gutiérrez tras la acusación por haber querido seducir a la mujer de un compañero

