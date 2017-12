© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

En Dubai, el luso fue premiado con el Globe Soccer Awards al mejor jugador del 2017. Real Madrid , Zidane y Héctor Cúper, otros de los ganadores 28 de diciembre de 2017 (@Globe_Soccer) Cristiano Ronaldo sumó un nuevo trofeo personal a sus vitrinas . El luso, que estaba ternado junto con Lionel Messi (FC Barcelona ), Sergio Ramos ( Real Madrid ), Gianluigi Buffon y Paulo Dybala (Juventus) y Neymar Jr.y Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), fue premiado con el Globe Soccer Awards al mejor jugador del 2017."Es un momento especial y estoy muy feliz por recibir este premio. Doy las gracias al técnico, a los compañeros y al Real Madrid . Gracias a la gente que me votó, hagan lo mismo el año que viene" , expresó el portugués.???? ???? ???? ?????? ???? ????? ??? ???? ???? ????? ???? ????? ????? ?????? ??????? ?????? ???? ?????? ????? ??? ????????Saeed Hareb awarding Héctor Cúper the Koora Best Arab National Team Coach #GlobeSoccer Award & Vadim Vasilyev the Football Executive of the Year Award pic.twitter.com/DNB2kEoCMe? Dubai Sports Council (@DubaiSC) December 28, 2017 Real Madrid fue el gran ganador de la gala que se celebró en Dubai.Además de terminar como el mejor equipo del año, Zinedine Zidane fue elegido entre los entrenadores. El argentino Héctor Cúper , entre los técnicos que dirigen en Arabia Saudita, fue otro de los premiados.TODOS LOS GANADORES DE LOS GLOBE SOCCER AWARDS 2017Mejor dirigente de un club: Ferran Soriano, director del Manchester CityMejor árbitro: Felix BrychMejor equipo árabe: Arabia SaudíMejor competición: la Liga española, recibió el premio Javier TebasPremio a su carrera deportiva: Carles Puyol y Francesco TottiMejor ejecutivo de fútbol: Vadim Vasilyev, vicepresidente del MónacoMejor carrera como entrenador: Marcello LippiMejor representente: Jorge MendesMejor entrenador de Arabia: Héctor CúperMejor equipo: Real Madrid , ganó la Champions League, La Liga española, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundial de ClubesMejor jugador: Cristiano Ronaldo Mejor entrenador: Zinedine ZidaneLEA MÁS:La megaoferta que prepara el Barcelona para contratar al "reemplazante de Andrés Iniesta"Los gestos de Ángel Di María en las redes que lo acercan cada vez más al Barcelona La pícara frase de Francesco Totti sobre la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Rollins ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi