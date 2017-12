© Victor Gill.

El único africano ganador del Balón de Oro venció al actual vicepresidente de su nación con promesas basadas en educación gratuita desde los primeros niveles y la creación de empleo 28 de diciembre de 2017 (Getty Images) El único africano ganador de un Balón de Oro, el ex futbolista George Weah , será el presidente de Liberia , con el 98 por ciento de los votos escrutados de la segunda vuelta de las elecciones celebrada el martes.Según los resultados provisionales anunciados hoy por la Comisión Electoral Nacional (NEC) del país, Weah, del Congreso por el Cambio Democrático (CCD), obtuvo el 61,5 % de lo votos frente al 38,7 % del actual vicepresidente del país, Joseph Boakai , del Partido de la Unidad (PU).(@Gidi_Traffic) En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el pasado 10 de octubre, el ex futbolista George Weah (Congreso por el Cambio Democrático, CCD) había ganado los comicios con el 38,4 % de los votos (con mayoría en 11 de los 15 condados), mientras que el actual vicepresidente Joseph Boakai (Partido por la Unidad, PU) quedó en un segundo puesto con el 28,8 % de los sufragios.Weah sustituirá a la actual presidenta de Liberia , la primera y única mujer en presidir una nación africana, la premio Nobel Ellen Johnson-Sirleaf, en el cargo desde 2005. Además, recibirá la herencia de un país que ha conseguido la retirada de la misión de paz de la ONU , activa desde 2003 a 2016, así como la retirada de todas las sanciones que Naciones Unidas había aplicado al país tras las devastadoras guerras civiles (1989-1996 y 1999-2003).(@Gidi_Traffic) El ex futbolista deberá reeditar en política los éxitos de su vida futbolística, en la que, especialmente en los años 90 y de mano de equipos como el Mónaco o el París Saint-Germain en Francia y el Milan en Italia , se convirtió en un ídolo para los liberianos, para cuya selección marcó 22 goles en 60 partidos. Fue en 1995 cuando conquistó la cima del mundo al ganar el Balón de Oro , siendo el único africano en quedarse con el premio a mejor jugador del planeta.Acompañado de su número dos en la candidatura, la ex primera dama Jewel Taylor, ha prometido a lo largo de su campaña educación gratuita desde la guardería al instituto y acelerar la creación de empleo. El principal cometido del próximo presidente será mantener la paz en un país que ha sufrido dos guerras civiles (1989-1996 y 1999-2003) que costaron la vida a más de 150.000 personas y que causó centenares de miles de desplazados y refugiados.LEA MÁS:La megaoferta que prepara el Barcelona para contratar al "reemplazante de Andrés Iniesta"La "magia" intacta de Zico: dejó en ridículo a un rival con un fantástico cañoCon información de EFE

