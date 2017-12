/ En Twitter, el mandatario aseguró que la revista "está tratando de hacer todo tipo de malabares para disculparse por ese efímero éxito".El video, publicado el pasado fin de semana, muestra a editores del sitio web Hive de Vanity Fair ofreciendo brindis y propósitos de Año Nuevo a Clinton.Algunas de las sugerencias son que empiece a tejer, que haga trabajos como voluntaria o que comience cualquier afición que la distraiga para no volver a presentarse a la presidencia.Entre las críticas al video había un tuit de la actriz Patricia Arquette con su propia propuesta: dejen de decir a las mujer es lo que deben o no deben hacer.El video difundido en internet era un intento de humor que lamentablemente "erró el blanco", según dijo la revista en un comunicado. Trump añadió que Anna Wintour "está abrumada de angustia y rogando que la perdonen".Pero Wintour es la editora de Vogue, no Vanity Fair. Es además directora artística de Conde Nast, la empresa propietaria de ambas publicaciones.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi