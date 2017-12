/ Para el diputado opositor a la Asamblea Nacional (AN) por Voluntad Popular Ricardo Aponte, se debe celebrar la liberación de los 44 presos políticos de los más de 350 que fueron encarcelados "por simplemente pensar diferente al régimen". Detalló que hacerlo en diciembre fue idóneo para que estos se encontraran con sus familias. Sin embargo, aclaró que los que restan deberían recibir la medida en los próximos meses.Afirmó que esta decisión es el resultado de las negociaciones que se sostienen con el gobierno en República Dominicana, pero explicó que no es más que "la cuota más económica que el gobierno aporta en este proceso", pues para él, "es solo una píldora porque no deja salir a los más emblemáticos". En tanto que considera que su excarcelación se llevó a cabo para "disminuir la presión internacional en su contra" y "que sea tomado como un gesto de buena voluntad", precisó.El líder de la tolda naranja afirmó que, desde el gabinete del presidente de la República, Nicolás Maduro , existe "poca disposición de cumplir con todas las exigencias", pues considera que lo que se discute en la mesa "es muy complejo y los pone en desventaja".Aponte agregó que, a pesar de que deben liberarse más presos, se vieron los resultados "de una lucha que se está dando para salir de la grave crisis que atraviesa Venezuela ". Manifestó que el siguiente paso es una transición democrática a través de elecciones presidenciales, siempre y cuando "se den bajo condiciones de equidad e imparcialidad con un nuevo Consejo Nacional Electoral", detalló.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi