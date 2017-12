© Victor Gill.

Es el tercer político que matan en la misma región del estado y que buscaba, como los otros, una candidatura para ser alcalde 28 de diciembre de 2017 En menos de tres semanas, tres aspirantes a alcaldes en el estado de Jalisco han sido asesinados. El caso más reciente ocurrió la mañana de este jueves en el municipio de Tomatlán, donde ocurrió el homicidio de Saúl Galindo Plazola, diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centro izquierda.El asesinato fue confirmado primero por el comité directivo estatal del PRD en un comunicado y después por la Fiscalía de Jalisco.Pero ni uno ni otra ha ofrecido detalles de las circunstancias en que ocurrieron los hechos.De acuerdo con Víctor Hugo Prado, líder del PRD en Jalisco, el diputado fue agredido a balazos y fue su hijo quien lo trasladó de emergencia al hospital donde los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo.El fiscal estatal, Raúl Sánchez, sólo aseguró que se trasladaría al lugar de los hechos para encabezar él mismo las investigaciones.Entre 2012 y 2015 Galindo fue presidente de Tomatlán, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de Puerto Vallarta, el conocido destino turístico ubicado en los límites de Jalisco y Nayarit.Quería postularse nuevamente para el cargo en las elecciones de julio próximo.Este es el tercer asesinato de un político en esa región en menos de tres semanas.El primero ocurrió el 9 de diciembre pasado, cuando fue asesinado Miguel García González, coordinador municipal de Morena, en el municipio de Casimiro Castillo.Después, el 24 de diciembre fue encontrado el cuerpo de Salvador Magaña, un activista del Partido Movimiento Ciudadano y ex funcionario municipal La Huerta, que colinda con Tomatlán y Casimiro Castillo.Como en el caso de Saúl Galido, ellos también buscaban la candidatura de sus partidos para contender por sus alcaldías.Jorge Luis Trello García, alcalde perredista de Tomatlán, no quiso especular sobre el móvil del crimen , pero advirtió: "Hemos tenido mucha violencia aquí en Tomatlán, lo que nunca ocurría, un pueblo tranquilo y de repente ya anda uno hasta con temor".Luego del asesinato de Galindo, el secretario general del PRD, Ángel Ávila, exigió a las autoridades de Jalisco llevar a cabo una investigación profunda para hallar a los responsables del crimen."Exigimos a las autoridades de Jalisco una investigación sobre estos hechos, que se dé con los responsables, que sean llevados ante la justicia.No puede quedar en la impunidad un crimen como el de nuestro compañero diputado Saúl Galindo", dijo.LEA MÁS:Hacían una asamblea por la inseguridad y sorprendieron a dos niños robando: casi los linchan

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi