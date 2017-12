/ Ya habíamos comentado que Instagram estaba probando esta característica con un grupo reducido, y ahora se están extendiendo a todos los usuarios, según comenta TC .Esta sección la encontraremos en el feed, y nos mostrará publicaciones que pueden interesarnos, teniendo como punto de referencia las cuentas que seguimos, o las publicaciones que nos gustan.Por ejemplo, si seguimos a usuarios con clara afición a la decoración o mostramos interés en publicaciones de arte, entonces tendremos sugerencias basados en esos temas, o afines.Esta sección nos sugerirá entre 3 a 5 sugerencias, con las opciones correspondientes para visualizar esas publicaciones o seguir a las cuentas recomendadas. Más utilicemos esta sección, más se pulirá la dinámica para mostrarnos publicaciones que concuerdan con nuestro criterio.Es una dinámica simple, que puede ser de utilidad para aquellos que les gusta descubrir nuevos contenidos, ya que no tendrán que interrumpir la visualización de su feed para ver las sugerencias.Aunque, por otro lado, muchos usuarios han expresado su disconformidad, ya que esta sección no pueda eliminarse del feed. Instagram solo ofrece la opción de ocultarla temporalmente, si es que no queremos recibir las recomendaciones.Quizás, con el tiempo puedan mejorar esta dinámica, para que se adapte a los diferentes tipos de usuarios que tiene InstagramCortesía WWWNewsCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi