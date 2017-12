/ El ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, informó que como parte del saboteo que mantiene Estados Unidos (EE.UU.) y Colombia contra Venezuela , actualmente en la frontera de Paraguachón están siendo retenidas 2.200 toneladas de pernil.Destacó que EE.UU. y Colombia sabotearon la entrega de las 15 mil toneladas de pernil que iba a distribuir el gobierno nacional.Bernal aseguró que a pesar a la guerra económica implementada por el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Maduro y el gobierno revolucionario hacen un "inmenso esfuerzo" para proteger al pueblo humilde y sencillo, dijo durante un encuentro con beneficiarios de las diversas políticas sociales implementadas por el Ministerio de Agricultura Urbana."Así hagan lo que hagan, así inventen las sanciones que se le ocurra inventar a los gringos, el gobierno revolucionario hará lo que sea necesario, pero llagará la comida y protegeremos al pueblo. Las sanciones solicitadas por Julio Borges y sus lacayos no nos arrodillaran", afirmó.Informó que no se han podido descargar en el Puerto de la Guaira varias embarcaciones que contienen alimentos, esto debido a las medidas implementada desde el "imperio norteamericano", que ha impedido que los dueños de los barcos, realicen el desembolso a pesar de que Venezuela realizó el pago correspondiente."Tenemos el dinero, tenemos la comida y no podemos entregarla por la persecución internacional, lo que no pudieron lograr con las guarimbas lo quieren lograr con el plan de Borges que pidió sanciones por todo el mundo", sentenció Bernal.Finalmente, mencionó que 60% del pernil entregado es a raíz de la compra efectuada a los productores nacionales.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi