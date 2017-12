© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

Delta fue la última compañía aérea del país que utilizó este modelo que revolucionó la experiencia de vuelo para millones de personas 28 de diciembre de 2017 En Estados Unidos se acaba de cerrar un importante capítulo de la aviación comercial: ya no hay compañías aéreas allí operando el icónico B747 , el avión con el que Boeing hizo más accesibles los vuelo s para millones de personas por todo el mundo. Ocurrió porque ahora las aerolínea s necesitan avion es más ligeros, flexibles y eficientes.Según explicó El País , Delta Air Lines marcó en el día de Navidad la retirada oficial de este avión con un vuelo chárter del equipo de los Seahawks de la NFL desde Dallas a Seattle. Fue el cierre de una gira de despedida que lo llevó por seis ciudades la semana pasada.Thank you for one last ride on the @BoeingAirplanes @delta 747, congrats and Go Hawks! 🛬 #DL747Farewell pic.twitter.com/XaGCmZYk8câ€" Seattle Seahawks (@Seahawks) December 25, 2017En Delta será sustituido por el A350 del consorcio europeo Airbus.United Airlines lo hizo hace un mes, recreando la ruta con la que estrenó el avión en un vuelo entre San Francisco y Honolulu.Sin embargo, más allá de la determinación norteamericana, el B747 seguirá volando con otras compañías internacionales como la alemana Lufthansa y Korean Air.El avión de dos plantas empezó a volar en febrero de 1969, pero no entró en servicio hasta un año después con un vuelo desde Nueva York a Londres de la extinta Pan-Am.Hasta ese entonces viajar en avión era un lujo. Pero el Jumbo, con capacidad para transportar a quinientos pasajeros, abrió el acceso a los vuelo s intercontinentales para la mayoría de la población; y las aerolínea s, además, redujeron la primera clase para brindar más espacio al sector turista.Un 747 de la desaparecida Pan Am Tras casi medio siglo en operación, no hubo nada que se le acercara en éxito comercial al 747 en décadas . Su fabricante vendió más de 1.500 unidades a aerolínea s de todo el mundo y desde su primer vuelo comercial el 21 de enero de 1970 bajo la bandera de Pan Am, el avión ha dominado el mercado de las naves de fuselaje ancho convertido en el modelo de su tipo más popular a la fecha.Pero los tiempos cambian y en un contexto donde las preocupaciones por el medio ambiente y nuevas regulaciones sobre el consumo de combustible y emisiones son infinitamente más estrictas que cuando el 747 comenzó a operar, la mayoría de las aerolínea s demandan hoy aeronaves medianas de dos motores que representen un menor costo operativo y se adapten de mejor manera al modelo de negocios vigente.En la actualidad el único modelo que le hace sombra al 747 es el Airbus A380, de diseño menos agraciado y significativamente menos exitoso a nivel comercial â€" independientemente de su relativa corta edad â€" con la mayoría de la demanda proveniente de los carriers de Medio Oriente como Emirates, Etihad y Qatar.El "jumbo jet", con su distintiva joroba y una silueta inconfundible, fue distinguido por el arquitecto británico Norman Foster como su "construcción favorita" del siglo XX y es al día de hoy la aeronave más reconocida del mundo, en un contexto donde cuesta cada vez más distinguir a un Boeing de un Airbus o de los flamantes Comac chinos.El 747 será recordado por siempre como el "ave" que permitió que millones de personas que antes sólo podían soñar con recorrer el mundo, pudiesen subirse por primera vez a un avión . Independientemente de su tiempo en servicio y de los nuevos avances tecnológicos que lo conviertan en una pieza de museo, seguramente será recordado como uno de los actores protagónicos de la historia de la industria aerocomercial.LEA MÁS:El moderno drone de Boeing para reabastecer de combustible a los avion es de combate cuando están en el aire

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Howard ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi