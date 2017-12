/ La disciplina y la constancia, atributos que tiene Jesús Rincón, le dieron la credencial para representar a Venezuela en el Míster Universal Model Look 2018.Al zuliano de 19 años, le fue impuesta la bufanda como representante nacional -en un acto especial celebrado en el Sambil Paraguaná- en la cita que se celebrará entre el 5 y el 25 de abril de 2018, en Santo Domingo, República Dominicana.Representantes de todo el mundo asistirán al país caribeño? no solo para ganar el codiciado título de Míster Universal Model Look 2018, sino para conquistar las medallas que están en juego de acuerdo con? la evaluación del jurado a los atributos que tenga cada participante.Tras recibir la imposición de la bufanda, Jesús Rincón aceptó con satisfacción la responsabilidad de representar a Venezuela y dejar en alto el nombre del país.Un retoRincón no tiene dudas de sus condiciones físicas y de su talento para ganar el Míster Universal Model Look 2018; sin embargo, su preparación es fundamental para conquistar la gloria en Dominicana.Para lograr su objetivo, la agencia Stilos Glamour en Punto Fijo, de la mano de Manuel Coello, se encargará de la preparación física e integral de Rincón con clases de oratoria, dicción, pasarela, fotopose, presencia y cultura general.En el acto de imposición de la bufanda, estuvieron presentes José Francisco Ramírez, actual Mí ster Modelo Petit Falcón; Gabriela Jáuregui, finalista de Miss Modelo Petit 2017, y María Fernanda d?el Moral, finalista del Virtudes Top Model 2017.Perfil:-Jesús Rincón (19 años).-Estudia octavo trimestre de Comunicación Social, mención Audiovisual, en la Universidad Rafael Belloso Chacín.-Exatleta de karate do.-Le gusta leer, cocinar y modelar.-Quiere emular la participación del Míster Venezuela Gabriel Correa en el Míster Supranacional 2017.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi