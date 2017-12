/ La última derrota del Inter se produjo el miércoles en la Copa de Italia contra su rival citadino AC Milan y el club tendrá que componerse pronto si quiere conseguir puntos cuando se mida con Lazio el sábado."Es una dolorosa derrota y quizás también inesperada, porque nos importaba mucho esta Copa de Italia", dijo el mediocampista del Inter Antonio Andreva. "Veníamos de dos fracasos consecutivos y debemos recuperar la confianza"."Debemos comenzar a prepararnos para el partido del sábado, es una prueba importante. Es una verdadera pena lo del derbi, realmente nos importaba".Inter se trepó en el tope de la tabla con un empate a ceros con Juventus el 9 de diciembre. Sin embargo, eso se debió fundamental ente a una brillante actuación de su arquero Samir Handanovic y sus problemas para anotar han persistido.Tras días más tarde, Inter necesitó penales para superar al Pordenone de la tercera división, tras un empate sin goles. Eso fue seguido por derrotas en la liga ante Udinese (3-1) y Sassuolo (1-0) antes del fracaso en la copa contra el Milan.El delantero del Inter Ivan Perisic no ha anotado desde una tripleta en la victoria de 5-0 sobre Chievo a inicios del mes, al tiempo que el capitán Mauro Icardi _ que sigue siendo el líder goleador en la liga _ solamente ha anotado una vez desde ese partido."Todo el mundo tiene la culpa cuando no ganas, incluso si tenemos que ser más certeros delante de la puerta", dijo Candreva."Perdimos una mitad contra Udinese y contra Sassuolo fuegos castigados por ciertos episodios. Es una pena para nosotros y los hinchas", dijo.Inter ha caído al tercero en la Serie A, cinco puntos debajo del líder Napoli y cuatro debajo de Juventus. Los dos equipos inmediatamente debajo de Inter, Roa y Lazio, han jugado un partido menos.Lazio se acercaría a un punto de Inter si gana el sábado."Es un momento en el que hemos perdido confianza, tenemos menos coraje y estamos menos convencidos de nuestras cualidades", dijo el técnico Luciano Spalletti. ""Los jugadores andan bien físicamente y no nos falta calidad. Pero no deberíamos esperar a que nuestros problemas sean resueltos por otros. Tenemos que resolverlos nosotros".En con traste, el Milan espera que la victoria en la copa marque el fin de su crisis.La victoria se produjo luego de dos derrotas sucesivas en la liga y les dará a los jugadores nueva confianza.El jugador destacado en el partido fue sorpresivamente el hermano mayor de Donarumma. Antonio Donarumma apenas se enteró de que iba a debutar poco antes del arranque, cuando el arquero reservista Marco Storari se lesionó en los calentamientos. Gianluigi Donnarumma ya estaba lesionado.Donnarumma fue parte del equipo juvenil del Milan, pero solamente ha tenido una actuación en la Serie A., por Génova en el 2013.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi