/ Enfermarse en Falcón no es un lujo; curarse, sí. Al menos este año, cerraron nueve farmacias debido a las aguda escasez de medicamentos y elevados precios. De acuerdo con el presidente del Colegio de Farmacéuticos del estado Falcón, Jorge Morales Hurtado, el desabastecimiento es de al menos 90%, a causa de la deuda externa que el gobierno nacional tiene con los distribuidores internacionales de materia prima, la cual se calcula en 800 millones de dólares.Como consecuencia, los laboratorios en el país no pueden producir fármacos y deben comprar productos ya terminados. El representante gremial manifestó que, de repatriar los insumos para fabricarlos en suelo venezolano, su valor no subiría todas las semanas y, por supuesto, el índice de escasez también bajaría. Sin embargo, estas empresas solo trabajan a un 15% de su capacidad instalada y varias debieron cerrar sus puertas hasta nuevo aviso.El Banco de Drogas Antineoplásicas, encargado del manejo y distribución de medicamentos especializados como los de quimioterapia para los pacientes con cáncer, dejó esta función de lado luego de que se centralizaran todos los insumos de este tipo en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), único ente a cargo de suministrar fármacos oncológicos. A partir de entonces, doctores especialistas reclaman irregularidades en la entrega.Para Morales Hurtado, estas circunstancias son alarmantes porque se pone en juego la salud de los ciudadanos. Informó que la amoxicilina, por ejemplo, costaba en enero tan solo 5.000 bolívares y, para el cierre de año, ronda los 370.000 bolívares.Tras la ola de virus, fiebres y demás afecciones que afligen el sistema inmunológico, los antibióticos son fundamentales para que no haya complicaciones. Asimismo, dijo que el número de tabletas es cada vez menor: en lugar de conseguir cajas de 30 cápsulas, ahora solo llegan de 14 unidades.DesamparadosEntre los medicamentos que desaparecieron en su totalidad, se encuentran los anticonvulsivos, los parkinsonianos, los retrovirales y los anticonceptivos. Pero lo que dijo preocuparle más es cuán desprotegidos están los niños que no entienden sobre la crisis que atraviesa el país: "No hay antibióticos pediátricos, sales de hidratación, jarabes, antigripales, gotas para nebulizar", señaló.Mientras tanto, las personas van de farmacia a farmacia sin respuestas positivas, hasta el punto de acostumbrarse a pedir cualquier otra alternativa que tenga componentes parecidos. No obstante, de encontrar las medicinas, no todos podrían costearlas.Los pacientes hipertensos también corren con la misma suerte. Al respecto, Morales Hurtado manifestó: "¿Cómo es posible que un pensionado no pueda pagarse su medicina y vivir tanta angustia?". Y es que si en el primer trimestre del año una caja de valsartán rondaba los 6.000 bolívares, actualmente, de conseguirla, habría que pagar 60.000 bolívares.Los medicamentos para los diabéticos, como píldoras liberadoras de insulina y bloqueadores de almidón, también fueron absorbidos por la dependencia del IVSS. Las personas con esta enfermedad necesitan dosis diarias, pero el ente estadal no se hace responsable de manera oportuna.Morales Hurtado informó que ese tipo de medidas no es rentable para mantener los anaqueles, y mucho menos para abastecer a los pacientes, si no se honran los compromisos con los proveedores del exterior. Explicó que, además de las farmacias, también se ven afectados los laboratorios. "No hay reactivos para apoyarse en los exámenes médicos. Es muy grave no saber cómo llegar a un diagnóstico", declaró."No es un tema político"Para el farmaceuta, la solución tiene dos caminos, ambos de contingencia. En primer lugar, sugirió el pago de la deuda externa y, en paralelo, permitir la apertura del canal humanitario, hasta que se normalice la producción de medicamentos en los laboratorios nacionales.Morales Hurtado explicó que permitir la entrada de ayuda "no es un tema político", es un asunto que podría salvar vidas. "El desasosiego de los pacientes da mucha tristeza. El gobierno tiene que ver eso", expresó.Señaló que la Federación Farmacéutica Venezolana se ha entrevistado con autoridades gubernamentales de todo el mundo y con el poder ejecutivo para denunciar la gran demanda de medicamentos que como gremio no pueden saldar sin su ayuda, y facilitarles una estrategia que permita la distribución de fármacos y demás insumos en todo el país. Sin embargo, no ha recibido una respuesta positiva de la presidencia de la República a cargo de Nicolás Maduro Como gremio, los farmaceutas debieron diversificarse en los últimos meses para mantener sus empleos. Muchos establecimientos habilitaron autoservicios de comida, licores y productos de limpieza y cuidado personal. El presidente del colegio aseguró que como profesionales se sienten limitados. "Duele bastante decirle a alguien que está enfermo que no tenemos lo que necesita", lamentó, al mismo tiempo que expresó: "Si no dejan a un lado el tema político, el año que viene va a empeorar la situación".