El alto precio de las uvas, aunado a la escasez de productos para la preparación del plato navideño, motivó a los corianos a recrear otros tradicionales rituales de Fin de Año para atraer, entre la superstición y la broma, buena suerte en 2018.Mientras unos piden salud y fortuna, la mayoría solo quiere viajar o emigrar. Y es que muchos cambiaron comer lentejas y limpiarse con inciensos, por llenar una maleta de sueños y dar la vuelta a la manzana al son de las últimas campanadas que despiden el año 2017. Para Arismerys Chirino, "con esta situación ya lo que nos queda es irnos", manifestó. Sin embargo, alegó que como cristiana no pierde la esperanza de que Venezuela se recupere de la crisis financiera que atraviesa. "Dios quiera que no tengamos que salir a buscar un mejor futuro", dijo esperanzada.El panorama para Iván Llamosa es más optimista, aunque admitió que la inflación y la escasez son problemas alarmantes. "Vamos a sacar la maleta", pero solo con el deseo de "viajar en familia, no abandonar este país. No lo dejaremos solo, tenemos que quedarnos para reconstruirlo", afirmó. Detalló además que también acostumbra a atragantarse con 12 uvas junto a su familia. "Si no las consigo a último minuto, me compro otra fruta, de cualquier manera lo haremos", explicó.En la casa de Daniela Campos, aman los rituales de Fin de Año y con uno no tienen abasto. Dijo que espera no tener que irse del país si la situación no mejora, por lo que deseará -"con o sin uvas"- que todo mejore al son de las tonadas que el periodista radial "Pepe Lupe" Polanco hizo tan famosas.Aunado a esto, también acostumbran a comer una cucharada de las lentejas de su tía para la abundancia y luego se purifican con incienso todo el cuerpo para sacar las malas energías que se acumularon en los últimos meses.No obstante, la desmotivación hacia este tipo de tradiciones es un factor común en los ciudadanos. Explican que están más al pendiente de llevar el alimento a la mesa que de comprar ropa interior amarilla. Norka Ruiz recuerda con nostalgia cómo hace unos años brindó con champaña mientras competía con los miembros de su familia cuántas uvas podía meter en su boca. "Lo que provoca es irse porque ya no tenemos para comprar nada de eso. De repente nos animamos y sacamos las maletas", aclaró.