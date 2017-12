/ El venezolano José Altuve condujo a los Astros de Houston a su primer título de Serie Mundial al vencer a los Dodgers de Los Ángeles en noviembre y poco después fue designado el Jugador Más Valioso , la primera vez en más de dos décadas que un jugador del equipo obtiene tal honor .¿Por qué no ganar otra Serie Mundial? Seguir jugando para el equipo y seguir jugando para mi ciudad” Y a medida que su enorme año se encamina a su fin, el diminuto segunda base ya aspira a más ." Ganar la Serie Mundial, ganar el MVP, crees que tienes todo ", dijo Altuve a The Associated Press. "Pero mi perspectiva es tratar de mejorar cada año y si ganamos una Serie Mundial, ¿por qué no ganar otra? Seguir jugando para el equipo y seguir jugando para mi ciudad".Altuve, uno de los pocos jugadores que sobrevivió a la penosa reconstrucción de los Astros camino del campeonato , que dio aliento a una ciudad estragada por el huracán Harvey , fue escogido Deportista Masculino del Año de la Associated Press .El resultado de la votación en la que participaron editores y directores de noticias de Estados Unidos , fue anunciado el miércoles. El dínamo de 1,67 (5 pies con 6 pulgadas) de estatura obtuvo 715 puntos. Sus escoltas fueron el quarterback de Nueva Inglaterra Tom Brady con 646 y el astro de los Cavaliers de Cleveland LeBron James con 626 .Altuve, escogido cinco veces para el Partido de las Estrellas , encabezó a las ligas mayores con un promedio al plato de .346 y a la Liga Americana con sus 204 hits . Es el primer jugador de la historia de la MLB que encabeza su liga en hits en cuatro temporadas consecutivas . Repitió su récord personal de 24 cuadrangulares y tuvo 81 carreras remolcadas . Fue segundo en la LA con 112 carreras anotadas , su porcentaje de .410 en embasadas fue el tercero y tercero con 3 2 bases robadas .Es apenas el segundo Astro que gana la distinción de MVP , después de Jeff Bagwell , elevado al Salón de la Fama, designado por la Liga Nacional en 1994 .Los primeros años de Altuve con los Astros pasaron en relativa oscuridad, ya que Houston perdió más de 100 partidos por temporada en 2011-13 , los tres primeros del venezolano en las mayores. Este año fue innegable su carácter de superestrella , cuando los Astros ganaron 101 juegos . Los focos se centraron en él al inicio de la postemporada cuando bateó tres cuadrangulares al derrotar a Boston en el primer juego de la serie divisional.Uno de los jugadores de menor estatura de las mayores, Altuve ciertamente no era conocido como toletero , pero en ese juego se convirtió en el décimo jugador de la historia de las mayores y el primero desde 2012 que batea tres jonrones en un partido de los playoffs . La anécdota de que lo mandaron a casa luego de una prueba porque era demasiado menudo es bien conocida desde que llegó a la fama. Pero el día que su gran desempeño condujo a los Astros a ese triunfo en playoffs, resumió a la perfección la mentalidad que es suya desde ese revés." Apenas cruzo la línea blanca, siento que soy tan alto como cualquiera ", dijoSu garra y empeño saltan a la vista cada vez que sale a jugar. Sus compañeros se asombran de que por bueno que sea, siempre se esfuerza por mejorar." Tiene cuatro hits y me dice, 'Carlos, nunca tuve un juego de cinco hits, déjame tratar de conseguir el quinto hit '", dijo el campocorto Carlos Correa . "Siempre se esfuerza por lograr más . Y es lo que he aprendido de él que me hace mejorar cada día".Altuve, que se crió en Venezuela , considera Houston su segundo hogar . Toda su carrera profesional ha transcurrido con los Astros. Con gran orgullo llevó el distintivo de Houston Strong (Houston Fuerte) durante la postemporada para recordar lo que padeció la ciudad debido a la tormenta y lo difícil que sería el proceso de reconstrucción.Dijo que la gente suele acercarse para agradecerle por llevar a los Astros a su primer título y por ser una luz en una época tan terrible." Teníamos la responsabilidad de lograrlo para la ciudad ", dijo el jugador de 27 años. " Queríamos ganar la Serie Mundial para la ciudad . Queríamos verla sonreír".Desde que ganó la Serie Mundial, Altuve ha sido recibido en Disney World por el Ratón Mickey , ha aparecido en TV en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” y designado Deportista del Año por la revista Sports Illustrated junto con la estrella de los Texans de la NFL J.J. Watt . Pero a pesar de todos los honores, es el mismo hombre humilde y de hablar suave que llegó a las mayores en 2011." No creo ser la cara de la ciudad ni de los Astros de Houston ", dijo. "Soy un tipo más que se esfuerza por hacer realidad sus sueños. Mi sueño era ganar la Serie Mundial y sé que también era el sueño de los fanáticos . Así que estamos en sintonía y realmente disfruto de vivir en Houston".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi