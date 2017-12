/ Ganar Dinero por Internet como actividad complementaria o principal La Internet o Red de comunicación global se ha vuelto indispensable en el siglo XXI, cada vez más el mundo se encuentra inter comunicado haciendo la vida más fácil a las personas y han conseguido como estilo de vida y también buscarlo como fuente económica la Internet, pero también millones de personas se preguntan como sacar beneficios económicos de la I nternet ,El dilema de ganar de dinero por internet desde hace mucho tiempo es conocimiento de pocos, ya que hay muchos que se quieren aprovechar de la buena voluntad de los demás y ofrecer dinero y al finalizar solo has trabajado mucho y obtenido nada de dinero.Como hacer que nuestro esfuerzo valga la pena y de fruto en el trabajo y ganar dinero por internet aqui les doy consejos de como ganar dinero en internet y ganar dinero de forma complementaria o principal: vendiendo productos o servicios online: Vender productos o servicios online puede ser muy provechoso pero requiere tener tiempo, e inversión en tu propio negocio así como en la plataforma online y marketing para darte a conocer, para esta opción se requiere tener tuempo y dinero para invertir en tu tienda online. o vender en cosas en páginas como e-bay o mercadolibre. Vendiendo productos como afiliados : esta forma es una de las formas más lucrativa de vender por internet usted solo debe promocionar y vender los productos de otras personas y ganar dinero por comisiones de ventas, hay muchos yipos de programas de venas como afiliados como amazon y otras tiendas el cual usted puede vender desde boletos aéreos y paquetes turísticos hasta productos de miles de dolares. Ganar dinero en internet con blogs : Esta es una de las formas más laboriosas y depende de las originalidad, cantidad de visitas que posea el blog ya que dependerá de la publicidad de adsense u ptro tipo de publicidad invasiva como popups, es una forma muy laboriosa y el dinero dependerá de las miles o millones de visitas que reciba en blog o la la relevancia de la información de la misma Ganar dinero en internet haciendo vídeos en youtube: si eres de las personas que te gusta hacer vídeos de todo tipo con contenido variado y atrayente puedes ganar mucho dinero esto dependerá también de la cantidad de visitas de los vpideos y la publicidad del mismo pero hay personas que ganan miles de dolares mensuales haciendo vídeos, pero debes tener conocimiento técnico en la edición de vídeo y tener mucho tiempo para realizar el mismo. Otros métodos para ganar dinero en internet ganar dinero publicando artículos patrocinados : se requiere para esto tener un blog bien posicionado y tener visitas constantes,, esto consiste en publicar hablando de productos o servicios online o escribir acerca de un contenido y hacer enlace al lugar que queremos publicitar y ganar dinero por solo escribir un articulo. G anar dinero rellenando encuestas Online : este es un método muy trabajoso con encuestas muy largas que toman hasta 30 minutos por pago promedio de 0.5 a unos 4 dólares hay que tener cuidado con est e tipo de servicio ya que abundan servicios de este tipo que te hacen trabajar mucho y al fina no pagan nada o muy poco Pago por click en publicidades :: este es otro método por el cual se trabaja mucho y se ve poco fruto o nada del mismo hay muchas páginas que pagan muy poco y otras que te hacen trabajar mucho y te terminan estafando, les recomiendo averiguar bien la reputación del servicio que van a realizar y así evitan ser estafados. Ganar dinero vendiendo fotografías y diseños : sí te gusta el diseño y la fotografías originales puedes vender tus imágenes a personas o compañías que deseen utilizarlas así como tus diseños originales. crear y vender libros digítales: Este es un método cada vez más popular ya que millones de libros dígitales se venden al año en muchas librerías virtuales, pero para hacer este tipo de cosas se necesita tener conocimiento del tema que se va a escribi r Ventas de cursos o tutoriales: Esta forma es ideal para profesionales que desean enseñar sus habilidades al mundo y realizan titoriales o mentorías de forma digitales Las Redes sociales son muy buena opción Ganar dinero en internet como Social manager : si tienes muchos seguidores n las redes sociales puedes hacer marketing o mercadeo de redes sociales y hacer publicidad a servicios o productos por internet y ganar dnero por ello. Conclusiones y consejos Existen muchos métodos confiables para ganar dinero en Internet y otros no son nada confiable por eso es indispensable que se investigue muy bien antes de actuar así como también existen métodos que requieren inversión de dinero como el forex o ganar dinero con bitcoin que no se están tratando en este artículos que son muy interesantes indagar sobre los mismos