/ El ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó este jueves que en los próximos días se anunciará la primera emisión de la criptomoneda venezolana Petro.Rodríguez recordó que el Presidente Maduro anunció a través del Plan Chamba Juvenil se desarrollen granjas de minería de criptomonedas para potenciar su desarrollo, refiriéndose no solo a El Petro sino a otras monedas virtuales.Rodríguez se pronunció este jueves en rueda de prensa, sobre las acciones sociales del Gobierno nacional, así como los temas relacionados a la economía, política y situación social del país.Haciendo hincapié en el tema político, manifestó que el dialogo con la oposición “va chévere y está rindiendo sus frutos”, y se estima continuar en enero de 2018 las conversaciones con representantes de la oposición.Indicó que ha sido un “año histórico porque el pueblo se levantó contra la violencia”, además que el 30 de julio “se consolidó la paz” con las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.Vivienda En el evento detalló que Venezuela “es el país que más vivienda ha construido en el planeta” con “1 millón 500 viviendas construidas en cuatro años”.Explicó que la meta para 2019 es llagar a 3 millones de viviendas, enmarcados en el Plan de la Patria, mantener“En España no se han construido ninguna vivienda de interés social, en Chile solo se ha construido un total de 6.547”, expresó el ministro.Criptomoneda Explicó que que la criptomoneda fue planteada por el presidente Nicolás Maduro “para sortear las medidas económicas del mandatario estadounidense, Donald Trump ”.“El Petro, que no está sujeta al sistema financiero, va a permitir a inversionistas adquirir esta criptomoneda con la garantía del respaldo con recursos naturales como el gas, el diamante y el petróleo”, comentó.Afirmó que la petromoneda “surgirá con solidez con otras monedas”. Asimismo, explicó la diferencia entre el Petro y el Bitcoin y es que “la primera va a tener un respaldo en recursos naturales que ha sido una solicitud de analistas financieros”.También se refirió a que a través del plan Chamba Juvenil “desarrollarán granjas de minería de criptomonedas para potenciar su desarrollo, no solo de El Petro sino de otras monedas virtuales”.Carnet de la Patria Sostuvo que con el Carnet de la Patria “se han atendido a 15 millones de personas, y se ha hecho una distribución de útiles escolares,a demás de la entrega de 10 millones de juguetes para niños y niñas”.“El Carnet de la Patria es un instrumento de Gobierno Social Electrónico de atención directa entre el Presidente de la República, Nicolás Maduro y el pueblo”, afirmó.GVCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi