Anahí está feliz, disfruta de uno de los momentos más hermosos de su vida, ser mamá, y no ha dudado en compartir con sus seguidores una fotografía de Manuel, quien nació hace menos de dos meses."MI REGALO DE DIOS. Mi bebé sonrisas! Primero TU después TU luego TÚ y siempre TÚ !!!! Llegaste a transformar mi vida y llenarme de amor infinito. Te amo más allá de todo ! La luz de mi vida. Dios te ama.", escribió la actriz junto a la tierna fotografía donde aparece cargando a su pequeño, escribió la actriz y cantante.Las felicitaciones y los halagos de sus fans no se hicieron esperar, y es que Manuel , luce muy crecido.Hace unos días , la ex RBD lució cómo ha recuperado su figura después de dar a luz.