/ es un jugador de fútbol profesional que nació en Francia y con el pasar de los años el destino lo trasladó a Barquisimeto, donde hoy día pasa tiempo de calidad con su familia antes de partir a sus compromisos con el New York Redbull, su club en los Estados Unidos.Collin, de 31 años de edad, en reiteradas ocasiones manifestó su deseo de vestir la camiseta de la vinotinto y el cinco de diciembre dio un primer paso para ello, nacionalizándose venezolano.Hace mucho tiempo que estaba tratando de conseguir mi nacionalidad después de muchos años en el tema, el fútbol es una cosa muy importante en mi vida, pero yo me siento de aquí, tengo mi casa aquí y mi familia, si por consecuencia de la nacionalidad me pueden llamar sería un sueño", expresó el defensor central a La Prensa vía telefónica.A pocos días para el cierre del año, el zaguero tampoco descarta uniformarse con el Deportivo Lara en un futuro. " Me gustaría jugar para el "Depor", Barquisimeto es mi casa, ahora me siento bien en mi club, pero en el fútbol todo puede pasar.Al Deportivo Lara lo sigo casi desde que nació porque mi esposa es barquisimetana y cada vez que venía veía un juego en la televisión, en los últimos años el fútbol venezolano ha crecido mucho", comentó el dorsal 78 de la oncena metropolitana, añadiendo con entusiasmo las emociones que sintió al ver al cuadro rojinegro coronarse campeón del Torneo Clausura.Estuve muy impresionado con el nivel y los fanáticos, ellos con mucha pasión, amor y cariño por sus jugadores, y en el mismo lado los jugadores también dieron todo en la cancha", sentenció el ahora franco-venezolano.