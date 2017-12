VENEZUELA: Por falta de pago no llegaron los perniles a Venezuela

/ Luego de las acusaciones del presidente Nicolás Maduro sobre un supuesto saboteo de Portugal en la importación de pernil navideño a Venezuela , la empresa productora de alimentos, Raporal , dijo que no fue enviada la carga por falta de pago.Raporal aseguró a medios portugueses que no ha recibido el pago por los perniles solicitados y prometidos por el Ejecutivo venezolano para la temporada decembrina, y por ello no enviaron el pedido. Además recordaron que el Gobierno venezolano aún a deuda a la empresa unos 40 millones de euros por cargamentos anteriores.Te pude interesar: Maduro denunció saboteo en la importación de pernilCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi