/ La mañana de este jueves 28 de diciembre, tres comunidades cerraron la vía que conecta a Río Claro y Barquisimeto desde el Puente Macuto para exigir las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.Vecinos de los sectores El Desecho, Bello Monte, y Macuto, este último con presencia de la Guardia Nacional Bolivariana, trancaron el paso vehicular para exigir la distribución de las cajas de comida que no les llega desde el pasado mes de octubre.Aunque la vía estaba trancada por las protestas en tres partes de sus tramos, no permitían el paso de los carros. Los manifestantes esperan que al lugar acudan autoridades para dar respuesta a su exigencia de comida.Reinan los problemasLos manifestantes denunciaron que no solo tienen problemas con la ditribución de los CLAP, a su lista de problemas se suma las fallas en el suministro de gas y la inseguridad que los asecha.Según comentaron algunos vecinos, los la drones “han mudado” a varias familias llevándose sus pertenencias.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi