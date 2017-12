/ El Observatorio Venezolano de la Realidad Económica señaló que la implementación de la criptomoneda Petro, que estará soportada por las reservas energéticas y minerales de Venezuela , contribuirá con el proceso de recuperación y relanzamiento económico durante el 2018, al fortalecer el sistema financiero, contrarrestar el bloqueo contra la nación y acceder a nuevas formas de financiamiento internacional.El ingeniero en ciencias de la computación y emprendedor blockchain, David Jaramillo, destacó que el Gobierno Venezolano comprendió una de las principales necesidades en el mundo de los activos digitales: ofrecer una garantía en recursos naturales, ya que el precio del Petro no estará vinculado a la especulación del mercado, sino que "estará relacionado con el precio internacional del oro, gas, petróleo y diamantes. Es lo que hace mucho tiempo se viene pidiendo en la comunidad de inversores de monedas digitales"."Se trata de la primera vez que un país decide emitir un activo digital respaldado con recursos del mundo real . La expectativa es muy alta porque al tener un Estado detrás, habrá grandes cantidades de materias primas garantizando la emisión de la moneda, lo cual implica que la escala y el volumen de las transacciones que puede tomar el mercado es ilimitado", dijo en entrevista concedida a Telesur.Jaramillo destacó que con la implementación de la criptomoneda se abren para Venezuela importantes perspectivas para conseguir fuentes de financiamiento no convencionales ."Los inversores del universo de las criptomonedas hace tiempo vienen pidiendo tener la posibilidad de comprar con una parte de sus activos algo atado al mundo real, es decir al precio de las materias primas, y poder diversificar parte de su riesgo. El Petro responde a la perfección a esa consigna porque, le permite a esta comunidad -cada vez más grande- de las criptomonedas, adquirir materias primas (activos reales) sin salirse del mundo digital", subrayó.Combate al dólar ilegalLos efectos de la fijación ilegal de un precio referencial del dólar, mediante portales controlados desde Estados Unidos, pueden ser contrarrestados a través de la nueva criptomoneda venezolana, indicó el economista y profesor universitario Emilio Hernández.No obstante, señaló que para contrarrestar los efectos del llamado dólar negro "es necesario establecer bien la relación entre el bolívar y el Petro" ya que ambas "no pueden ser monedas que compitan, sino que deben ser complementarias. Es necesario que el Petro respalde al bolívar ".Añadió que en este caso "el bolívar, ante la certeza de que puede comprar petros, se convierte en una moneda de ahorro y de allí se establecería como referencia la relación entre el Bolívar y el petróleo, y no entre el Bolívar y el Dólar".Seguridad y transparenciaEl especialista en criptomoneda, Ángel Salazar, explicó que este mecanismo permite el intercambio de valor entre personas de cualquier parte del mundo por medio de una red descentralizada y segura.Por ello, la ventaja de los criptoactivos, señaló, es que el dinero viaja directamente por una red independiente sin pasar por ningún banco o ente financiero "que pueda bloquear y entorpecer la transmisión de los recursos"."Esta moneda digital, que se puede usar como un bien para pagar bienes y servicios, está protegida bajo encriptación; y eso garantiza que no se pueda duplicar, falsificar o gastar dos veces el dinero", dijo en entrevista concedida a AVN.Además, refirió que el sistema de transmisión se caracteriza por la rapidez con la que opera y el dinamismo que ofrece entre el mercado financiero. También destacó que las comisiones por cada transacción son muy bajas debido a que no pasan por ningún banco."La mayoría de los criptoactivos cotizan a nivel mundial principalmente en dólares, y la cotización se hace en función de Bitcoin, que es la primera criptomoneada creada en el mundo en 2009", añadió.A su vez, Jaramillo resaltó que la tecnología Blockchain permite tener un dinero inteligente, "que no necesita humanos que se aseguren que el movimiento de una cuenta a la otra se realizó correctamente"."Blockchain se encarga de dejar las reglas claras para todos y el que quiere participar se tiene que adaptar a esta idea de descentralización, en la que nadie tiene la posibilidad de poner el tablero a su favor o generar perjuicios a otros. El Petro, por tanto, va a permitirle a los venezolanos realizar operaciones financieras con otros países e incluso entre los propios habitantes, sin tener los controles ni apercibimientos de Estados Unidos, que no puede imponer sus reglas", dijo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi