/ Un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y su hermano están, presuntamente, implicados en el homicidio de Wilson Antonio Martínez Castro (25). El hecho ocurrió la noche del 25 de diciembre en el barrio Bolívar de Quíbor y, al parecer, en el crimen también participaron unos tipos apodados "Bebé" y "Nono".Relatan los vecinos del barrio, que Wilson salió de su casa el lunes y le dijo a su esposa que iba a beber por el sector. A las 9:00 de la noche, el hombre de 25 años fue visto junto a varias personas en una vivienda cuando un hombre, acompañado de otros tipos, comenzó a discutir con Wilson.Él (Wilson) le dio la espalda y ya se iba (de la fiesta). No quería discutir con el hombre porque estaban muy borrachos", soltó un vecino de la zona al hacer referencia de que la víctima parecía irse del lugar.Cuentan que apenas Wilson dio la espalda, el tipo sacó el arma de fuego y le disparó, dejándolo muerto en el sitio. Wilson recibió más de cinco tiros y al instante los atacantes huyeron de la escena del crimen.De cómo ocurrieron en detalle los hechos, existe mucha confusión, pero lo único certero es que además de los tiros a Wilson hubo un involucrado en el crimen que resultó herido porque, supuestamente, se registró un intercambio de balas.Tras el caos por los plomazos fue que apareció el guardia nacional, quien a bordo de un Corsa de color gris rescató al herido y lo llevó hasta el hospital de Quíbor para que lo atendieran. Según se conoció, el baleado es un supuesto hermano del castrense.Lava el carro Valentina Piña, esposa de Wilson, contó que no sabía qué pasó, que lo único que le dijeron fue que Wilson estaba muerto . "Él no tenía problemas con nadie hasta donde yo sé. No sé qué pasó", decía con tristeza la esposa.Funcionarios de Homicidios del Cicpc en Quíbor llegaron hasta el sitio para colectar evidencias del suceso y comenzar con las investigaciones. Tras las experticias los funcionarios lograron ubicar el carro en donde trasladaron a uno de los heridos, quien es señalado como el presunto homicida y los "petejotas" procedieron a retenerlo y fue en ese momento que encontraron la sangre del baleado.Al parecer, el GNB mandó a lavar el carro para, presumiblemente, borrar cualquier tipo de evidencias. Se conoció que el tercer implicado en este crimen está prófugo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi