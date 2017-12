/ Cada año, Spotify publica una lista en la que se presenta a los artistas más escuchados, las canciones más populares y álbumes más escuchados por los usuarios de esta plataforma. Los cantantes que encabezan dicha lista son Ed Sheeran y Rihanna .El álbum Divide de Sheeran es el álbum más escuchado de 2017, mientras que el sencillo Shape Of You , es la canción más popular, seguida del tema Despacito de Luis Fonsi , Something Just Like This de The Chainsmokers y I'm The One de DJ Khaled .Por su parte, Rihanna es la mujer femenina más escuchada, junto a Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande y Sia .Acá puedes ver la lista completa:Artistas más escuchados 1. Ed Sheeran 2. Drake 3. The Weeknd 4. Kendrick Lamar 5. The ChainsmokersArtistas femeninas más escuchadas 1. Rihanna 2. Taylor Swift 3. Selena Gomez 4. Ariana Grande 5. SiaArtistas maculinos más escuchadas1. Ed Sheeran 2. Drake 3. The Weeknd 4. Kendrick Lamar 5. Daddy YankeeTop 5: Artistas Breakout1. Camila Cabello 2. Harry Styles 3. Liam Payne 4. Lil Pump 5. Trippie ReddGéneros Emergentes 1. Coldplay 2. Imagine Dragons 3. Maroon 5 4. Linkin Park 5. MigosCanciones más escuchadas 1. "Shape of You" - Ed Sheeran 2. "Despacito - Remix" - Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber 3. "Despacito" - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee 4. "Something Just Like This" - The Chainsmokers & Coldplay 5. "I'm the One" - DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil WayneÁlbumes más escuchados 1. Divide - Ed Sheeran 2. More Life - Drake 3. DAMN. - Kendrick Lamar 4. Starboy - The Weeknd 5. Stoney - Post MaloneCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi