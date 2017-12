© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

Luis Miguel Etchevehere. Foto: Archivo Un abogado presentó una denuncia penal contra el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, por haber cobrado $ 500.000 de la Sociedad Rural Argentina (SRA) luego de su desvinculación de la entidad como presidente.La denuncia que hizo el abogado Leonardo Martínez Herrero es para que se investigue a Etchevehere por dádivas, negocios incompatibles con la función pública y presunta administración fraudulenta. La presentación está en el Juzgado Federal 4, subrogado hoy por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.Martínez Herrero es el abogado que el año pasado pidió investigar a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, por el origen del dinero que le habían robado en su casa en 2015 (245 mil pesos y 50 mil dólares).Martínez Herrero tiene contactos con el kirchnerismo.Ha participado de reuniones de la Corriente Patria Para Todos que armaron el ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto y el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, entre otros.Recientemente, visitó en la cárcel a Luis D'Elia, Fernando Esteche y también a Boudou.En su denuncia contra Etchevehere, Martínez Herrero solicitó que se secuestre toda la documentación contable y actas donde conste el pago de los $ 500.000.También que se constate si el dinero correspondió a una relación laboral y si se aportó la totalidad de las cargas sociales.El abogado también pidió una prueba pericial sobre el movimiento de los fondos de la Rural.Según dijo a LA NACION Martínez Herrero, está esperando que el juez lo llame para ratificar la denuncia.?No es claro que esté en un cargo habiendo cobrado un dinero.Lo más sano sería que renuncie. Tiene una posición de privilegio como ministro y ex presidente (de la Rural)?, señaló el abogado.Ayer, luego de que delegados del distrito 2 de la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresaran su malestar por el pago a Etchevehere y solicitaran la devolución del dinero, el ministro dijo en declaraciones radiales que ?todo el procedimiento fue formal y transparente? .Según allegados al ministro, Etchevehere, que todavía no fue notificado de la denuncia del abogado, va a responder en los próximos días un pedido de informe de la Oficina Anticorrupción (OA).LA NACION Campo Campo.

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Traumatólogo Victor Gill Ramirez ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi