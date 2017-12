© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Luego de reclamar durante meses un mejor financiamiento para el sector productivo, criticar la especulación con las Lebacs y pedir por mejoras en el competitividad, la Unión Industrial Argentina (UIA) mostró hoy su respaldo a los cambios de la política económica anunciados esta mañana por el Gobierno, por los que, entre otras cosas, se relajan las metas de inflación."Me parecieron muy bien. Me da la impresión de que la parte política (del Gobierno) le está poniendo una contención al Banco Central.Me parecen metas más alcanzables de inflación", afirmó el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, a LA NACION ."Y que el Tesoro pueda tomar financiamiento de esa forma suena mucho más lógico", agregó sobre los cambios de las modalidades de financiamiento del BCRA al Tesoro Nacional."Soy optimista.Esto va a dar mayor posibilidad de un tipo de cambio…", cortó Acevedo y recalculó: "Lo que si faltaría es un tipo de cambio más regulado, para que haya una tendencia (más clara en el tiempo)".Con relación al financiamiento productivo, el presidente de la UIA reconoció que se necesitan tasas de interés positivas, para que los inversores no se vayan a dólares."Pero hay que mejorar la tasa en pesos, que no sea exagerada, que sea más lógica. Eso me gustaría", agregó sobre la imposibilidad de muchos de acceder al crédito."Me parece que junto a las leyes nuevas van en la dirección adecuada", afirmó a este medio Teddy Karagozian, dueño de la textil TN&Plátex."Los cambios en las metas las hacen más realistas", dijo José Urtubey, dueños de la firma Celulosa y vocal de la UIA."Pero tenemos que mejorar el crédito y para ello es necesario bajar tasas de interés", agregó el empresario.El Gobierno anunció hoy un relajamiento de las tasas de interés para los próximos tres años .En 2018 será de 15%; en 2019, de 10% y en 2020, de 5%. "Estas metas son consistentes con el resto del programa macroeconómico y simplemente implican retrasar un año, de 2019 a 2020, el objetivo de alcanzar un nivel de inflación de 5%", explicaron en Hacienda.Por otro lado, se agregó además que el financiamiento monetario del déficit fiscal "se reducirá significativamente".El financiamiento del BCRA al Tesoro será en 2018 de 140.000 millones de pesos y pasará en 2019 a 70.000 millones de pesos, según explicaron fuentes oficiales."Así, las transferencias del BCRA al Tesoro pasarán de 4,4% del PBI en 2015 a 1,1% en 2018 y 0,5% en 2019", se estimó en el ministerio que conduce Nicolás Dujovne."La meta inflacionaria se acerca más a la realidad", afirmó el presidente de CAME, Fabián Tarrío, en referencia a la conferencia de prensa del equipo económico.Además, Tarrío pidió mejorar el acceso al crédito para las pymes. "Deberían fijar metas en este sentido", dijo.Respecto al tipo de cambio flotante señaló: "Es cierto que el tipo de cambio actual resulta más competitivo para defender a nuestros productores, pero sería importante definir un techo para generar previsibilidad para todos los sectores".El titular de CAME dijo que "los anuncios son comprensibles pero peligrosos con el dólar escalando y con ajustes de tarifas y aumentos de costos por venir, aunque valoramos que se hayan cumplido algunos de los objetivos planteados por el Gobierno porque nos da una perspectiva positiva sobre el futuro".En esta nota: Banco Central LA NACION Economía.

