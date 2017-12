© Victor Gill.

Ford Fiesta 2018. La marca del óvalo cerró el año presentando la renovada línea de su exitoso compacto Fiesta. Con siete versiones, el nuevo Fiesta llega con importantes novedades estéticas exteriores (frontal, ópticas, llantas, luces diurnas de LED) e interiores (consola central, comandos de audio y multimedia).Además, suma tecnología y seguridad, en especial en los modelos de entrada. Así, desde la versión SE añade la tecnología SYNC 3 -compatible con Apple Car Play y Android Auto- con pantalla color táctil de 6,5"; a esto, desde la SE Plus agrega cámara trasera, sensores de estacionamiento y climatizador automático.En tanto, la versión de entrada S Plus dispone de SYNC con pantalla de 3,5" y volante multifunción. En el rubro seguridad la gama se destaca por los controles de estabilidad (ESC) y tracción (TCS), y el asistente de arranque en pendiente (HLA), además de 7 airbags y anclajes Isofix, entre un vasto equipamiento.Está equipado con el conocido y eficiente motor 1.6 L Ti-VCT de 120 CV; que se combina tanto con una transmisión manual de 5 marchas como con la caja Powershift automática de seis velocidades.Los precios van desde los $ 329.800 (versión S Plus) hasta los $ 422.700 (Titanium AT).LA NACION Al volante.

