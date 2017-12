© Victor Gill.

A 16 kilómetros de Pergamino, en Urquiza, los maíces están en una mejor condición que en otras zonas del partido. Foto: Gentileza Jorge Bianciotto La falta de lluvias sigue haciéndose sentir en sectores del norte bonaerense, situación por la cual todavía falta sembrar entre el 20 y el 30% de la soja y del maíz de segunda en la región.En Pergamino, por ejemplo, según datos del INTA en lo que va de diciembre la lluvia acumulada es de 64,6 mm, un 38% menos de lo esperado para el mes, que tiene un promedio histórico de 103, 5 milímetros.En Junín, con 68 mm acumulados, allí también hay un 38% menos de precipitaciones respecto del promedio histórico para este mes, con 107,8 milímetros."Desde mediados de octubre no tenemos una lluvia de más de 40 a 50 milímetros", contó a LA NACION Julio Lieutier, asesor de productores en Pergamino y la región.Según el asesor, las dos últimas lluvias del mes aportaron unos 20 milímetros cada una y alcanzaron para llevar adelante algunas labores de siembra pendientes. Sin embargo, se requieren más precipitaciones para lo que resta implantar. De hecho, no hay registros de lluvias de más de 40 a 50 milímetros."Lo grave es el retraso en la fecha de siembra.Ya estamos fuera de época para el maíz tardío", indicó.En tanto, el maíz temprano ya está en floración con una situación "despareja" en su estado."Habrá mermas en los rindes", explicó Lieutier.Respecto de la soja, recordó que por cada día de atraso en la siembra, desde el 1° de diciembre son 25 kilos de rinde menos por día.En este contexto, habría sojas de segunda con una pérdida de 5 quintales por hectárea."Si el tiempo acompaña, zafamos, pero lo grave es el retraso", insistió el asesor de productores.Para Esteban Copati, jefe del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, "persisten focos de déficit hídrico" en sectores precisamente del norte bonaerense, además del centro de Santa Fe y el norte de Córdoba.De estas regiones sale el 40% del maíz y la soja.De acuerdo al experto, más allá de la situación en la pampa húmeda también hay que poner el foco sobre el NOA y el NEA, donde deben sembrarse 2 millones de hectáreas con soja y 900.000 con maíz."Todavía no están las condiciones para la siembra allí", explicó. "No deja de ser un riesgo porque es mucha área la que debe ser incorporada", agregó.Allí, en el Norte, el plazo para la siembra se extiende hasta mediados del mes próximo.En tanto, consideró que para la zona pampeana "no va a haber pérdidas generalizadas de área". Sin embargo, insistió que hay que prestar atención a lo que ocurra en el Norte.LA NACION Campo Campo.

