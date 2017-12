© Victor Gill.

Todo un símbolo de 2017 con Federer y Nadal. Foto: Reuters Como en los buenos -y acaso no tan viejos- tiempos, Rafael Nadal y Roger Federer volvieron a acaparar triunfos y elogios en este 2017 que ya dice adiós. El español y el suizo finalizaron respectivamente como números 1 y 2 del ranking, respectivamente, y dominaron por amplio margen el circuito masculino en los últimos doce meses.En contexto: se alternaron los cuatro títulos de Grand Slam (Australia y Wimbledon para Federer; Roland Garros y el US Open, para Nadal).El español totalizó 6 trofeos, ya que también celebró en los Masters 1000 de Madrid y Montecarlo, además de los torneos de Barcelona y Beijing.El suizo acumuló 7 títulos, con victorias en los Masters 1000 de Indian Wells, Miami y Shanghai, y dos pruebas habituales en su palmarés: Halle y Basilea.En definitiva, Rafa se quedó con el primer puesto por 1040 puntos. Además, compartieron espacio en un flamante torneo que busca su espacio dentro del calendario: la Laver Cup, donde disputaron un dobles de carácter histórico.Aquí, lo mejor de la temporada Los Grand SlamsAustralian Open: ¿seis meses sin jugar y volver para ganar un Grand Slam? Una tarea sólo para elegidos…Y Federer lo es. Ausente en el segundo semestre de 2016, el suizo volvió a jugar en enero pasado. Y en Melbourne conquistó su 18° título de Grand Slam, el primero en casi cinco temporadas. Lo hizo, además, con triunfo ante Nadal en la final: 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3 en uno de esos duelos que van derecho al arcón de los grandes encuentros.Roland Garros: campeón en Montecarlo, Barcelona y Madrid.Tropezó en Roma contra Dominic Thiem, pero de todos modos Rafael Nadal llegaba como gran favorito a París.Y no defraudó. El zurdo de Manacor alzó 'La Décima' copa de los Mosqueteros en la Ciudad Luz, sin ceder sets y, de a ratos, con rigor extremo sobre sus rivales: se cobró revancha de Thiem con una paliza en la semifinal: 6-3, 6-4 y 6-0.Repitió la demolición en el partido decisivo: 6-2, 6-3 y 6-1 a Stan Wawrinka.Wimbledon: el romance entre Federer y el césped del All England renació tras un paréntesis de cinco años.El suizo llegó a la final sin perder ni un set en el camino. Marin Cilic, desesperado e impotente, no se pudo aguantar las lágrimas en el duelo decisivo. Cómodo 6-3, 6-1 y 6-4 para Federer, que así llegaba a 19 títulos grandes.US Open: en la recta decisiva de la temporada, Nadal se adueñó de un torneo trascendental.El zurdo volvió a brillar sobre el cemento de Flushing Meadows. Federer se despidió en los cuartos de final frente a Juan Martín del Potro, y el español derrotó al tandilense en cuatro sets.En la final, no tuvo problemas ante Kevin Anderson: 6-3, 6-3 y 6-4.Los Masters 1000Indian Wells y Miami : Roger Federer dominó la gira estadounidense de cemento con holgura.En la primera final, en suelo californiano, doblegó a su compatriota Stan Wawrinka por 6-4 y 7-5; dos semanas después, se impuso a Nadal en Florida por 6-3 y 6-4.Montecarlo y Madrid: territorios de dominio histórico de Nadal, no hubo sorpresas porque el zurdo festejó en el Principado con un cómodo 6-1 y 6-3 sobre Albert Ramos Viñolas, y en la capital de España superó a Thiem por 7-6 (10-8) y 6-4.Roma: el dominio del binomio Nadal-Federer se vio interrumpido en el Foro Itálico.Alexander Zverev ganó su primer gran título a expensas de Novak Djokovic, al que derrotó por 6-4 y 6-3 a pura potencia para firmar su desembarco definitivo en las ligas mayores.Canadá: otra vez el alemán Zverev volvió a celebrar, esta vez a expensas de Federer.No le tembló el pulso al joven 'Sasha' para derrotar a la leyenda suiza por 6-3 y 6-4.Cincinnati: en un torneo con muchas ausencias, Grigor Dimitrov se dio el gusto de celebrar un título muy trascendente al superar a Nick Kyrgios por 6-3 y 7-5.Shanghai: en el torneo más importante de la gira asiática, nuevamente Federer festejó y postergó a Nadal, con un 6-4 y 6-3 sólido para el suizo, que así llegó a 27 coronas en torneos de la serie Masters 1000, aún por debajo de Nadal y Djokovic (30 cada uno).París-Bercy: en la antesala del Masters, el título fue para un 'tapado'.Pocos hubieran apostado por el estadounidense Jack Sock, un jugador de muy buen nivel, pero con pocos antecedentes de gran nivel antes de esa cita.En la final doblegó a otra de las sorpresas del torneo, el serbio Filip Krajinovic, por 5-7, 6-4 y 6-1.Copa DavisEn un auténtico tobogán, la Argentina pasó de la euforia del título logrado en 2016 a perder la categoría después de 16 años en el Grupo Mundial.Apenas dos meses después de la victoria en Zagreb llegó la debacle ante Italia (2-3), en una serie jugada en el Parque Sarmiento.en septiembre se terminó de consumar el descenso, con una caída por 2-3 en Astana, frente a Kazakhstán.Previamente, Juan Martín del Potro ya había anunciado su adiós definitivo a la Ensaladera. "Es un ciclo terminado. Para mí, tener como último recuerdo ese título, y todo lo que se formó, y el mensaje que dimos, es como un cierre.Como dije desde el día que gané, ese título me dio la posibilidad de poder dormir tranquilo", confesó durante el US Open.Muy lejos quedó la Davis para la Argentina, que dejó como heredero del trofeo a Francia. Después de mucho tiempo, el equipo galo, protagonista permanente, volvió a festejar. En Lille, venció por 3-2 en la final a Bélgica, con una magnífica tarea de Lucas Pouille en un quinto punto a todo o nada: 6-3, 6-1 y 6-0 a Steve Darcis.Los grandes ausentesLa enorme lucha que sostuvieron en 2016 pareció pasarles factura en la temporada siguiente.Por razones físicas, Novak Djokovic y Andy Murray no pudieron sostener todo lo hecho el año previo. En julio, el serbio anunció su baja por el resto del año por una lesión en el codo. A su vez, Wimbledon fue el último torneo también para Murray, complicado por un problema en la cadera izquierda.Ambos cayeron del Top 10 (Djokovic al 12°, Murray al 16°). El gran desafío para ambos será volver a los primeros planos en 2018.En esta nota: Roger Federer Rafael Nadal Juan Martín del Potro Copa Davis El circuito ATP El circuito WTA Tenis Laver Cup Anuario 2017 LA NACION Deportes Fed Cup.

