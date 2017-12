© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Hamilton tuvo que dar marcha atrás con un video hogareño. Foto: Archivo Al inglés Lewis Hamilton no le pareció apropiada la forma en la que iba vestido su sobrino el día de Navidad. Lo comentó en redes sociales y se armó re vuelo . El cuatro veces campeón de Fórmula 1 se disculpó públicamente tras decirle a su sobrino que "los niños no usan vestidos de princesa" en un video que él mismo filmó y compartió a través de su cuenta en Instagram.Sus palabras fueron criticadas y muchos las calificaron de sexista.En el video, que al parecer fue grabado el día de Navidad, se observa a Hamilton hablándole a la cámara antes de enfocar al niño."Estoy tan triste ahora. Miren a mi sobrino", se escucha decir al piloto Hamilton subió el video y lo borró. La imagen muestra al niño usando un vestido rosa y azul, al tiempo que mueve una varita mágica con su mano."Realmente no es aceptable", sentencia Hamilton para luego preguntarle a su sobrino: "¿Por qué estás vestido de princesa? ¿Es lo que recibiste por Navidad?"El niño comenzó a reír, pero el piloto de Mercedes insistió: "¿Por qué pediste un vestido de princesa para Navidad? Los niños no usan vestidos de princesa".Liam Hackett, fundadora de la organización británica en contra del acoso infantil Ditch the Label, expresó en Twitter que es muy "decepcionante que alguien con una plataforma tan grande la utilice para avergonzar públicamente y tratar de menospreciar a un pequeño niño".Para Imraan Sathar, del grupo contra la discriminación Stay Brave UK, fue incluso más allá y pidió que se le retirara la condecoración que recibió Hamilton por parte de la reina Isabel II por sus logros deportivos.Hamilton lamentó profundamente su error de juicio y aseguró que él quisiera que su sobrino "sintiera libre de expresarse" como quisiera.En una serie de mensajes en Twitter el piloto de 32 años pidió disculpas por su comportamiento y aseguró que "realmente no es aceptable" marginar o estereotipar a alguien."Estuve jugando con mi sobrino y me di cuenta que mis palabras fueron inapropiadas, por lo que borré mi mensaje", explicó."No fue mi intención lastimar y no quise ofender a nadie", siguió."Yo amo que mi sobrino sienta que puede expresarse como es él y todos lo deberíamos hacer.Siempre he estado en favor que cualquiera viva exactamente como lo desea y espero que pueda ser perdonado por este error de juicio", concluyó.En esta nota: Fórmula 1 Lewis Hamilton Automovilismo LA NACION Deportes A un clic.

